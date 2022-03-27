İTÜ Robot Olimpiyatlarından Bağcılara ödül

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından 24-25-26 Mart 2022 tarihlerinde Türkiyenin en köklü robot olimpiyatı olan İTÜ Robot Olimpiyatlarının (İTÜRO) bu sene 14üncüsü düzenlendi. İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Bağcılar Belediyesi bünyesinde eğitim alan öğrenciler de katıldı. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi Robotik Kulübünden Mehmet Fırat, Muhammed Burak Özcan ve Efe Tolga Keskinin tasarladığı Roboenderun1, Roboenderun2 ile Roboenderun3 isimli robotlar İnşaat kategorisinde rakipleriyle yarıştı.

İLERİDE BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAKLAR

Robotik alanında çalışma yapmakta olan öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini bir araya getiren ve teknolojik gelişmeler ışığında bu alanda yapılan çalışmaları sorgulayan yarışmada Bağcıları temsil eden robotlar büyük başarı sağladı. Roboenderun1 isimli robot birinci olarak şampiyon olurken Roboenderun3 isimli robot ise üçüncülüğü kazandı.

Başarılı olan öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Öğrencilerimizin bu alandaki çalışmalarına önem veriyoruz. Üniversiteler düzeyinde gerçekleşen en büyük robot organizasyonu olan İTÜROda elde ettiğimiz başarı bizi çok mutlu etti. Bu çocuklarımızın ileride büyük projelere imza atacaklarını ve kendilerini geliştirip milletine faydalı bireyler haline geleceklerine inanıyorum dedi.