Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram çöktü mü 2022? Instagram girilmiyor!

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunların yaşandığını bildirdi.

GLOBAL KAYNAKLI SORUN YAŞANIYOR

Bakan Yardımcı Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir."