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    Bilim ve TeknolojiInstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram çöktü mü 2022? Instagram girilmiyor!
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram çöktü mü 2022? Instagram girilmiyor!
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    Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram çöktü mü 2022? Instagram girilmiyor!

    Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram ve Facebook sosyal medya platformları üzerinden giriş yapmak isteyen kullanıcıların bazılarında akış yenilenemedi hatası alınıyor. Bu son dakika gelişmesinin ardından soruna ilişkin nedenleri merak edenler "Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, akış yenilenemedi sorunu neden olur, ne zaman düzelir?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

    23.03.2022 - 20:50 |
    Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram çöktü mü 2022? Instagram girilmiyor!

    Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunların yaşandığını bildirdi.

    GLOBAL KAYNAKLI SORUN YAŞANIYOR

    Bakan Yardımcı Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir."

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