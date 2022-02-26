GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yerlilik hamlesi

Odine ile bulut bilişim sanallaştırma çözümleri ile ilgili yaptıkları ortak çalışmalarını duyuran Türk Telekom; çekirdek şebekenin en kritik sistemlerinden biri olan ve 5G dahil tüm mobil teknolojileri destekleyen PCRF/PCF ürünü için ise yerli yazılım şirketi i2i ile anlaştı.Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle yaptığı iş birliklerinin yanı sıra yerli ve milli ekosistemi güçlendirecek ortaklıklara da imza atıyor. Türk Telekom, İspanyanın Barcelona kentinde teknoloji devlerinin buluştuğu GSMA Mobil Dünya Kongresi öncesinde, geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirme yolunda iş birliği yaptığı yerli şirketleri duyurdu.

AMACIMIZ TÜRKİYENİN 5G'DE SÖZ SAHİBİ ÜLKELERDEN BİRİ OLMASINI SAĞLAMAK

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türk Telekom olarak, ülke ekonomisine katma değer yaratacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projeler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu hedefle yerli teknoloji girişimleriyle güçlü iş birlikleri sağlayarak, onların potansiyelini küresel arenada göstermeyi amaçlıyoruz. Türkiyenin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak amacımız, ülkemizi Endüstri 4.0a hazır hale getirmek ve Türkiyenin 5Gde söz sahibi ülkelerden biri olmasını sağlamak. Özellikle 5G, yazılım tanımlı ağlar, nesnelerin interneti, akıllı şehirler, yeni nesil bilişim teknolojileri ve yapay zekâ alanlarında projeler geliştirirken, altyapımız ve servislerimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerde yerli markalarla ortaklıklar geliştirmekten dolayı çok mutluyuz dedi.

Türk Telekom, Türkiyeyi Endüstri 4.0'a hazırlamak ve yerel 5G endüstriyel ekosistemini geliştirmek amacıyla akıllı tarım (Tarım 4.0) alanında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin teknoloji iştiraki TARNET ile anlaştı. Türk Telekom, TARNET iş birliğiyle, 5G teknolojisiyle çalışan otomatik dümenleme sistemine sahip traktör çözümü olan ATS-Akıllı Traktör Sisteminin saha testlerini başarı ile sonuçlandırdı. Akıllı Traktör Sistemi kullanarak tarımsal faaliyetlerin verimini artıran ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenen projede, daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesi 5G üzerinden çalışan otonom traktör sayesinde sağlandı.5G üzerinden gerçekleştirilen Akıllı Traktör uygulaması sayesinde, otomatik dümenleme sistemine sahip traktörle tarla sürülürken, aynı zamanda yapay zekâ desteğiyle video analitiği yapıldı. Sürücüsüz traktör rotası üzerinde sapma tespit edildiğinde, 5G bağlantılı mobil uygulama üzerinden çiftçi anlık olarak bilgilendirildi.

ÇİFTÇİLERİMİZİN DAHA AZ EFOR İLE DAHA FAZLA VERİM ALMALARINI FIRSAT VERECEK

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:Bugün Türk Telekom ile TARNET'in yapmış olduğu iş birliği, ülkemiz için teknolojik bir yeniliğin oluşturduğu sinerjiden çok ötesidir. Akıllı Traktör Sistemlerinin Türk Telekom ve TARNETin iş birliği ile 5G entegrasyonunda sonuca ulaşması, tarım sektörünün yakın gelecekteki girdi maliyetlerinin hızla aşağı çekilmesini ifade ederken; aynı zamanda gün yüzüne çıkartacağımız yeni teknolojilerimizin de habercisidir. Türk Telekomun 5G altyapısı ile entegre olan TARNET ATS, üreticilerimizin ve çiftçilerimizin daha az efor ile daha fazla verim almalarını ve diğer girdi maliyetlerine odaklanmalarına fırsat verecektir.

Türk Telekom, Çekirdek Şebekenin kritik sistemlerinden biri olan 5G dahil tüm teknolojileri destekleyen PCF/PCRF ürünü konusunda altyapı yazılımları geliştiren yerli şirket i2i Systems ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında, daha önceden i2i ile başarıyla devreye alınan gerçek zamanlı ücretlendirme sistemi Turkuaz çözümü gibi, PCF/PCRF ürünü de ilk defa Türk Telekom şebekesinde ticari olarak hayat bulacak. Türk Telekom, bu projeyle hayata geçireceği altyapı üzerinden müşterilerine çok daha esnek ve çeşitli paketler sunarken, Türkiyede ilk defa bir 5G çekirdek şebeke fonksiyonunu ticari olarak yerlileştirmiş olacak.

ÜLKE EKONOMİSİNE DEĞER KATACAK YERLİ 5G PROJELERİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

i2i Systems CEO'su Ayhan Kapusuz iş birliği ile ilgili olarak, i2i Systems olarak, 2007 yılında telekom sektörüne yerli yazılım ve katma değerli ürünler sağlamak amacıyla kurulan tamamen yerli bir Ar-Ge ve yazılım şirketiyiz. Türk Telekomla Uçtan Uca Yerli Milli 5G projesinde iki kıtayı birleştiren 5G çekirdek şebeke bağlantılarını gerçekleştirdik ayrıca 5G Radyo Erişim Şebekesinde yerli milli 5G baz istasyonu kullanımını sağladık. Yine son olarak Türk Telekom ile 5G şebekesine uyumlu PCF/PCRF projemizi başlattık. Tüm bu başarılarımız için Türk Telekoma bize verdiği destek için müteşekkiriz. Bundan sonra da ülke ekonomisine değer katacak yerli 5G projelerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi.

5G İÇİN BULUT TABANLI STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Türk Telekom, bulut tabanlı sanallaştırma çözümleri konusunda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Sanallaştırılmış ağ fonksiyonları ve altyapı entegrasyonları alanlarında yerli şirket Odine ile iş birliği yaptı. Türk Telekom ve Odine, konteyner mimarisi platformlarını birlikte test ederken, bu platformlarda yerli çözümlerin entegrasyonu ve yönetimi için birlikte çalışıyorlar.

ÜLKEMİZİN TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISININ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKIDA BULUNMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Odine CEO'su Alper Tunga Burak açıklamasında,Telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarının ciddi bir dijital dönüşüm sürecinden geçtiği bu dönemde, bulut tabanlı sanallaştırma çözümleri sürecin temelini teşkil ediyor. Bulut tabanlı sanallaştırılmış çözümler yalnız operatörlerin değil diğer işletmelerin de IoT, 5G, Edge Computing (Sınır Bilişim), AI/ML gibi teknolojileri kullanarak yapacakları çalışmalarda telekom operatörlerini en önemli teknoloji sağlayıcısı durumuna getiriyor. Türk Telekom ile yaptığımız stratejik iş birlikteliğiyle ülkemizin telekomünikasyon altyapısının dijital dönüşümüne katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz diye konuştu.