°
Şehir seçiniz
    BİST2.027-0.26EURO15.470.07USD13.63-0.11ALTIN832.04-0.05
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Bilim ve TeknolojiDonald Trump’ın sosyal medya uygulaması 'Truth Social' kullanıma sunuldu
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri Donald Trump’ın sosyal medya uygulaması 'Truth Social' kullanıma sunuldu
    ABONE OL

    Donald Trump’ın sosyal medya uygulaması 'Truth Social' kullanıma sunuldu

    Donald Trump’a ait yeni sosyal medya uygulaması “Truth Social” kullanıcılara sunuldu.

    21.02.2022 - 12:33 |
    Donald Trump’ın sosyal medya uygulaması 'Truth Social' kullanıma sunuldu

    Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya uygulaması “Truth Social” dün gece yarısından önce Apple Store’dan kullanıma sunuldu. Ön sipariş eden kullanıcıların telefonuna otomatik inen uygulama, Trump’ın geçen yıl belli uygulamalardaki kısıtlanmalarının ardından sosyal medyaya tekrar dönüşünü ifade ediyor.

    Bazı kullanıcılar uygulamaya kaydolma esnasında yaşadıkları sorunu bildirmelerinin ardından, “Yoğun talep nedeniyle sizi bekleme listemize aldık” uyarısıyla karşılaştı.

    Trump Media & Technology Group (TMTG) ve Devin Nunes tarafından geliştirilen uygulama, kendini ifade özgürlüğü şampiyonu olarak nitelendiren ve görüşlerinin doğru olduğunu hisseden kullanıcıları etkilemeyi amaçlıyor.

    Nunes dün yaptığı açıklamada, “Bu hafta Apple App Store’da yayınlanmaya başlayacağız. Bu harika olacak çünkü platformda çok fazla insan olacak. Hedefimiz bu ve buna ulaşacağız. En azından ABD’de Mart ayı sonuna kadar tam olarak faaliyete geçeceğimizi düşünüyorum” demişti.

      GÜNCEL HABERLER

      Akıl hastanesibe gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

      Akıl hastanesibe gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

      KDV indiriminin ardından harekete geçildi! Değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatlarında...

      KDV indiriminin ardından harekete geçildi! Değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatlarında...

      İllere göre vaka haritasını Bakan Koca paylaştı! İşte en çok artan 10 şehir...

      İllere göre vaka haritasını Bakan Koca paylaştı! İşte en çok artan 10 şehir...

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Akıl hastanesibe gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

      Akıl hastanesibe gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

      Sıradaki Haber
      UBER geri mi döndü, UBER siyah taksi yasak mı? Uber XL çalışıyor mu?

      UBER geri mi döndü, UBER siyah taksi yasak mı? Uber XL çalışıyor mu?

      Sıradaki Haber
      PTT personel alımı ne zaman, 2022 başvuru tarihi açıklandı mı? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir?

      PTT personel alımı ne zaman, 2022 başvuru tarihi açıklandı mı? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir?

      Sıradaki Haber
      Gümüşe turistlerden yoğun ilgi! Fiyatları 400-600 TL arasında...

      Gümüşe turistlerden yoğun ilgi! Fiyatları 400-600 TL arasında...

      Sıradaki Haber