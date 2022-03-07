Türk televizyon tarihinde en çarpıcı karakterlerinden Kemal Boratav ve Ayı Murat, Alper Çağlar'ın tasarımı, Batuhan Titiz'in çizimiyle NFT haline dönüştürüldü. Türkiye’nin en çok izlenen ve merakla takip edilen dizilerinden Börü, NFT koleksiyonunun üçüncü parçasını çıkarıyor. Kurt Destesi’nin ilk iki kartından oluşan toplam 20 parçalık üçüncü NFT koleksiyonu arz edilecek. Peki, Börü NFT koleksiyonu ne zaman satışa çıkıyor? NFT satış nereden yapılacak? İşte tüm detaylar…

Geniş bir hayran kitlesi olan BÖRÜ’nün NFT koleksiyonunun üçüncü parçası da arz ediliyor. “Dağ” ve “BÖRÜ” gibi büyük yapımların yaratıcısı CaglarArts Insignia İş Ortaklığı ve Capital Block’un yaptığı 3 yıllık iş birliği anlaşması sonucunda bir ilke imza atılarak, BÖRÜ markası 2021 yılında NFT dünyasına adım attı. BÖRÜ markasının tek parçalık ilk ve 100 parçalık ikinci NFT koleksiyonunun ardından, 20 parçadan oluşan üçüncü NFT koleksiyonu ve koleksiyonerlere verilecek hediyeler de belirlendi.

BÖRÜ NFT KOLEKSİYONU NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

BÖRÜ 2039’un üçüncü NFT koleksiyonunda Türk televizyon tarihinde en çarpıcı karakterlerinden Kemal Boratav ve Ayı Murat, Alper Çağlar'ın tasarımı, Batuhan Titiz'in çizimiyle NFT haline dönüştürüldü. Kurt Destesi’nin ilk iki kartı (10 adet Kemal Boratav, 10 adet Ayı Murat), 8 Mart 2022 Salı tarihinde saat 20:39’da, NFTPrime üzerinden arz edilecek. 1 Avax sabit satış fiyatı ile sunulacak NFT’leri alan 10 şanslı kişi 1 yıllık BluTV üyeliği, 10 kişi Murat Arkın imzalı şapka, 10 kişi ise Alper Çağlar imzalı posterleri elde edecek. Kurt Destesi NFT koleksiyonunu satın alan herkese BÖRÜ 2039 patch’i hediye edilecek.

“BÜYÜK BİR HAYRAN KİTLESİNE SAHİP”

Serinin yaratıcısı Alper Çağlar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Biz, içerikleri için özel bir koleksiyon yayınlayan dünyadaki ilk franchise serisiyiz. NFT'lerimiz görsel kimlikle ve daha da önemlisi hayranlarımızın en sevdiği karakterlerle doğrudan ilişkili. BÖRÜ, her zaman, kalite için sarf ettiğimiz çabaları takdir eden toplumun tüm katmanlarından özel bir hayran kitlesine sahip oldu. Bu nedenle, şimdiye kadarki en yüksek izleyici beğenisine sahip dünyaca ünlü Türk aksiyon dizisi olmaya devam ediyor. Bu özel tasarımlar, karakter kadrosunu tasvir edecek ve daha nadir varlıklara genişleyecek. NFT kreasyonlarımızın, bizi uluslararası tanınırlığa iten ve bize Türk film yapımında çığır açanlar öncüler olma ayrıcalığını bahşeden sadık hayran kitlesi ile daha da samimi bir ilişkiye yol açacağı için çok heyecanlıyım.”