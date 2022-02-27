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    Bilim ve TeknolojiBakan Varank'tan 200 milyon dolar ihracat gerçekleştiren oyun şirketine ziyaret
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    Bakan Varank'tan 200 milyon dolar ihracat gerçekleştiren oyun şirketine ziyaret

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 20 kişilik ekiple 3 ayda geliştirdiği oyunla 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk oyun şirketini ziyaret etti. Varank, "Yeni ekonomi dediğimiz, katma değerli ekonomi dediğimiz olay burada" dedi.

    27.02.2022 - 11:15 | | DHA
    Bakan Varank'tan 200 milyon dolar ihracat gerçekleştiren oyun şirketine ziyaret

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank, 2019'da kurulan ve Hacettepe Teknokent'te yer alan 'Loop Games' isimli oyun şirketini ziyaret etti. Ziyaretinde Varank'a Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit de eşlik etti. Burada Loop Games Kurucusu Mert Gür'den bilgi alan Varank, şirket çalışanlarıyla sohbet etti. Varank, geçen yıl şirketin 7 kişilik bir ekibi olduğunu, bu yıl ise şirkette 20 kişilik bir ekibinin çalıştığını belirterek "20 kişilik ekip 3 ayda yaptığı bir oyunu satıp Türkiye'ye 200 milyon dolar ihracat geliri getirdi." dedi. Şirketin 200 milyon lira da vergi ödediğine işaret eden Varank, "Yeni ekonomi dediğimiz, katma değerli ekonomi dediğimiz olay burada." değerlendirmesinde bulundu. Varank, Türkiye'de oyun sektörünün çok iyi gittiğine dikkati çekerek, bu alanda ülkeden 2 unicorn çıktığını ve Türk şirketlerinin iyi yatırımlar aldığını anımsattı.

    'TERSİNE BEYİN GÖÇÜ VAR'

    Loop Games Kurucusu Mert Gür de Türkiye'de oyun sektörünün hızlı büyüdüğünü ifade ederek, "Türkiye şu an sektörün en iyilerinden, bütün dünya da bunu kabul ediyor. Bu tarafta odaklanıp büyük oyun firmaları oluşturabilirsek kimse bize yetişemez." dedi. Sektörün insan kaynağının ileri teknik düzeyde olduğunu vurgulayan Gür, finans sektörü gibi diğer alanlardan da oyun sektörüne ilgi gelmeye başladığını belirtti.

    Gür, Türkiye'de sektöre verilen desteklerin diğer ülkelere göre iyi durumda olduğunu ancak bu desteklerin dünyada yeteri kadar bilinmediğini ifade etti. Oyun sektöründeki maaşların de yurt dışıyla rekabet edebildiğini dile getiren Gür, "Tersine beyin göçü bile var bu şirkette" diye konuştu. Bakan Varank ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran ile Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Veysel Tiryaki'den Teknokent'in mevcut çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgi aldı.

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