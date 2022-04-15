°
Şehir seçiniz
    BİST2.4820.26EURO15.83-0.10USD14.640.27ALTIN929.060.21
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Bilim ve TeknolojiAKINCI B’den gururlandıran test uçuş performansı
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri AKINCI B’den gururlandıran test uçuş performansı
    ABONE OL

    AKINCI B’den gururlandıran test uçuş performansı

    Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin uzun dayanım test uçuşuyla ilgili görüntülerini paylaştı.

    15.04.2022 - 11:48 |
    AKINCI B’den gururlandıran test uçuş performansı

    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B TİHA'nın performans dayanım test uçuşuyla ilgili görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Testin başarıyla gerçekleştiğini ifade eden Bayraktar, paylaşımını "AKINCI da orucunu 35.000 feet'te bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar..." notuyla yaptı.

    Bayraktar, videolu mesajında AKINCI B’nin ilk uzun dayanım test uçuşuna 8 saattir Saros Körfezi’nde devam ettiğini belirtti. Diğer bir hava aracının da piste iniş kalkış eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi.

    Bayraktar, “14 Nisan 2022 Bugün AKINCI B'nin ilk uzun dayanım uçuşunu takip etmeye geldik. Aynı zamanda Çorlu Hava Üssü'ndeki ekip arkadaşlarımızla iftar yapmaya geldik. Bir yandan AKINCI B'nin eğitimleri de devam ediyor. Bir uçağımız Saros Körfezi üzerinde 35 bin ft'te diğer hava aracımız da piste iniş kalkış eğitimlerine devam ediyor.

    Bizim için özellikle tüm geliştirdiğimiz hava araçlarının en güzel taraflarından biri de sahada olan testleri. Geliştirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve onun da ötesinde harekat sahasındaki kullanım faaliyetlerine mühendisler olarak destek olabilmek. En ufağından mini İHA'mızdan başlamak üzere özellikle Ramazan aylarında gerçekleştirdiğimiz test faaliyetleri bizim için çok önemli hatıralar barındırıyor. Kabinde iftar yaptığımız dönemleri hatırlatıyor bize. İlk uzun dayanıklı test uçuşunu bugün yaklaşık 8 saat önce kalkışını gerçekleştirerek başlamıştı. 35 bin ft'te Saros Körfezi üzerinde uçuşuna devam ediyor" dedi.

      GÜNCEL HABERLER

      CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır

      CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır

      Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

      Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

      Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı! Vurulan Rus savaş gemisi Moskova'nın sır kargosu...

      Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı! Vurulan Rus savaş gemisi Moskova'nın sır kargosu...

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      2022 muhtar maaşları ne kadar oldu? Muhtar maaşlarına zam Resmi Gazete’de!

      2022 muhtar maaşları ne kadar oldu? Muhtar maaşlarına zam Resmi Gazete’de!

      Sıradaki Haber
      Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

      Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

      Sıradaki Haber
      İş Bankası resmen duyurdu! Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...

      İş Bankası resmen duyurdu! Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...

      Sıradaki Haber
      Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi

      Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi

      Sıradaki Haber