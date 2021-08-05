Oğlak burcu kadını hoşlandığını nasıl belli eder? Oğlak burcu kadını aşık olursa ne yapar?

Oğlak Burcu Kadını Hoşlandığını Nasıl Belli Eder?



Oğlak kadınları, dışarı pek yansıtmasa da içten içe romantizme aşıktır. Doğal olarak da kendine benzeyen ve duygusal yapısını hissettirebilen erkeklerden hoşlanırlar. Özel yaşam, oğlak burcu kadınının olmazsa olmaz prensipleri arasında yer alır. Bunun bir sonucu olarak da herhangi birinden etkilenmeden önce mahremiyete verdiği önemi incelerler. Eğer bir oğlak kadınıyla karşı karşıyaysanız sizden hoşlandığını gösteren bazı ipuçları yakalamanız mümkündür.



Oğlak burcu mensupları, kadın ya da erkek olmasından bağımsız olarak, sorumluluk bilinci yüksek kişilerdir. Bu kişiler sevdikleri ve hoşlandıkları insanlar için de emek vermekten kaçınmazlar. Yani, oğlak kadınının ilk hoşlanma belirtisi, karşısındaki kişi için sorumluluk almak ve emek harcamaktır. Zaten emek verilmeyen bir sevgi düşünülebilir mi?



Bu burcun kadını için yaşam plan ve düzenden ibarettir. Yaşamlarına aldıkları insanın da bu düzene dahil olmasını beklerler. Yani, oğlak kadını sizin yaşamınızı düzenlemeye ve aydınlatmaya başlamışsa bu ikinci bir hoşlanma belirtisi olarak kabul edilebilir.



Oğlak Burcu Kadını Aşık Olursa Ne Yapar?



Oğlak burcu kadını aşık olduğu adamı hem sevgili hem de bir anne gibi kucaklar. Bu sahiplenmenin doğal bir getirisi olarak da karşısındaki erkeğin saygınlık ve statü kazanmasını destekler. Atılan her adımda ilk destekçi ve motivasyon verici daima oğlak kadını olur. Bu burcun kadınları fedakar bir yöne de sahiptir. Aşık olduklarında yalnızca manevi destekle kalmaz, ihtiyaç duyulan anlarda maddi destek vermekten de kaçınmazlar.



Aşk, herkesin aslında gizli köşelerde sakladığı bazı yönlerini açığa vurmasına sebep olan bir duygudur. Oğlak kadınının dışarıdan görünen sert mizacı da aşkla birlikte kırılmaya başlar. Ancak bunu görüp hissedebilecek tek kişi aşkın muhatabıdır. Aşık bir oğlak kadını kalbinin yumuşaklığını ve uysal tarafını ilişkisinde saklamadan gösterir. Bu yönle birlikte sığınılacak bir liman ve bazen de ağlanacak ilk omuz olur.



Oğlak kadını ev içerisinde daima mükemmel olmaya çalışır. Tertip, düzen ve organizasyon konusundaki yetenekleri burada açığa çıkar. Yani işler evliliğe geldiğinde hem bir sohbet ortağı hem de mükemmel bir ev sahibi kazanılmış olur. Yalnız oğlak burcu kadını sevgisiz ve ilgisiz kaldığını hissettiğinde hırçınlaşabilmektedir. Bu duygu durumunun yaşanmaması için sevginin ve ilginin belirli aralıklarla tekrar edilmesi gerekir. Gerçek sevgi karşısında oğlak kadını tutkulu bir aşığa dönüşür ve bu tutkunun ateşi daima harlanır. Bundan sonra yaşanan zorluklar, oğlak kadınının gözünü korkutamaz. Onlar için tüm zorluklar aşk ile aşılmak için vardır.