Koç burcu kadını hoşlandığını nasıl belli eder? Koç burcu kadını aşık olursa ne yapar?

Dünyanın en karşı konulamaz duygularından biri olan aşk, karşılıklı olduğunda daha güzeldir. Dolayısıyla aşkın tarafları duyguların olumlu olup olmadığını anlamak için bazı sinyalleri takip ederler. Koç burcu kadını da hoşlandığını belli eden bazı işaretler verir. Bu sinyallerin doğru anlaşılması yanlış bir hamle yapmamak açısından son derece önemlidir.

KOÇ BURCU KADINI HOŞLANDIĞINI NASIL BELLİ EDER?

Koç burcu mensupları yaşamın her alanında seçici ve detaycı olmalarıyla tanınırlar. Buradan da anlaşılacağı üzere koç kadınının markajına girmek ve ondan hoşlanma ibareleri almak oldukça zordur. Bu burcun kadınları insan ilişkilerinde resmi ve soğuk bir tavra bürünürler. Karşınızda bir koç kadını varsa ve sizinle temas etmekten kaçınmıyorsa, bu bir hoşlanma belirtisi olabilir.

Son zamanlarda bu algı yıkılmaya başlasa da kadın erkek ilişkilerinde kimin ilk adımı atması gerektiği konusunda yaygın bir görüşten bahsetmek mümkündür. Ancak koç kadını, bu yönüyle diğer burç kadınlarından tamamen ayrılır. Karşısındaki erkekten gerçekten etkilenen ve hoşlanan bir koç kadını, bunu açıkça dile getirmekten çekinmez. Yani, koç kadınının sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak için uzun bir zaman beklemenize gerek kalmaz.

Koç burcu kadınıyla bir birliktelik yaşamak son derece heyecan vericidir. Bu burcun kadınları hayat enerjileri sayesinde en kötü zamanları dahi aydınlatmayı bilirler. Yeri geldiğinde şefkatli, yeri geldiğinde ise cesaretlendirici bir tavırları vardır. Dik duruşları ve güçlü karakterleri sayesinde karşılarındaki erkeği kendilerine tekrar tekrar aşık edebilirler. Yalnız, koç kadını sıradan romantikliklerle etkilenebilecek bir yapıda değildir. Dolayısıyla onu etkilemek için ince ve akılcı düşüncelere ihtiyaç vardır. İlişkisinde bencil sayılabilecek bu kişi, ağırlıklı olarak ilgiyi isteyen taraftır.

KOÇ BURCU KADINI AŞIK OLURSA NE YAPAR?

Koç burcu kadının aşık olduğu zaman nasıl davrandığını anlamak için, öncelikle genel karakteri hakkında fikir sahibi olunması gerekir. Buna göre koç kadınları; yardım severdir, beğenilmeye ve ilgi odağı olmaya düşkündürler, kafalarının dikine gitmekten hoşlanırlar ve üzüldüklerinde hırçınlaşabilirler. Tüm bunlardan anlaşılabileceği üzere koç kadınının hem uysal hem de asi bazı nitelikleri vardır.

Bu burcun kadınları aşık olduklarında, karşılarındaki erkeği bencillik derecesinde sever ve sahiplenirler. Onun tüm ihtiyaçlarıyla doğrudan meşgul olurlar. Ancak aynı zamanda sevildiklerini ve beğenildiklerini sürekli hissetmek isterler. Genel karakter özelliğinde olduğu gibi, üzüldüklerinde ya da acı çektiklerinde öfkeli bir ruh haline bürünürler. Dolayısıyla koç kadınını üzmeden önce iki kez düşünmek gerekir.

Sahtelik ve yapay tavırlar, koç burcu kadınının tahammül edemediği davranışlardır. Kendileri de ilişkilerinde oldukları gibi durmaya özen gösterirler. Genelde lüks yaşamdan hoşlanan bu kadınları, ufak sürprizlerle ve düşünülmüş hediyelerle mutlu etmek de mümkündür. Dürüst ve net bir yaklaşıma sahip olunduğu sürece koç kadınıyla tüm problemleri paylaşmak mümkündür. Bu burcun kadınları, özgürlükleri noktasında oldukça net bir çizgiye sahiptir.