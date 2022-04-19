En inatçı burç hangisi? Keçi inatlı burçlar listesi...

'Keçi inadı' sözünü her hareketiyle gösteren en inatçı burçları sizlerle paylaşacağız.

Keçi İnatlı Burçlar Listesi

1- Oğlak

22 Aralık - 20 Ocak tarihlerinde doğanlar Oğlak burcu oluyor. Toprak grubu burcu olan Oğlaklar, en inatçı listeler sırasında birinci sırada yer alıyor. Hiç şüphesiz bunda ''keçi inadı'' deyiminin büyük payı var. Oğlak burçları tam da isimlerine yaraşacak şekilde en önemsiz konularda bile inatlaşarak, incir çekirdeğini doldurmayacak mevzuları tartışmaya dönüştürebilir.

Ancak bu tür inatlaşmaların en önemli nedeni altta kalmama telaşı ya da gurur değil, kendini savunma psikolojisidir. Oğlak burçları, o kişi ne kadar yakını olursa olsun, karşı tarafa zayıf noktalarını göstermeyi sevmez. Hem taviz vermemek adına hem de maruz kalacağı olası duygusal şiddetten korunmak için inatlaşma yoluna gider. Bu da bazen arkadaşlıkların bozulmasına ve uzun süreli küslüklere neden olabilir.

2- Koç

Liderlik vasıfları gelişmiş olan koç burcu, planlamayı, kontrol etmeyi ve yönetmeyi sever. Planladığı şeyler uygulanmazsa inatçı kişiliği ortaya çıkar. Bazen sırf karşı tarafı üzmek ya da sinirlendirmek için, kendisinin de yapmak istediği şeylerden vazgeçer.

3- Yay:

İnatlaşma yay burçlarının çok sık uyguladığı bir cezalandırma yöntemidir. Alfa bir kişiliğe sahip olan yay, her ortamda, her koşulda kendi istediklerinin yapılmasını ister. Aynı zamanda mükemmeliyetçi olmaları, yayların yakın çevresiyle sık sık iletişim sorunları yaşamasına neden olur. Ama diğer burçlardan farklı olarak yay kinci değildir ve bu nedenle inatlaşmaları fazla uzun sürmez.