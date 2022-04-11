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    AstrolojiBurçların negatif özellikleri nelerdir? Hangi burcun hangi özelliği kötüdür? İşte burcunuza göre en toksik kişilik özelliğiniz!
    HaberlerAstroloji Haberleri Burçların negatif özellikleri nelerdir? Hangi burcun hangi özelliği kötüdür? İşte burcunuza göre en toksik kişilik özelliğiniz!
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    Burçların negatif özellikleri nelerdir? Hangi burcun hangi özelliği kötüdür? İşte burcunuza göre en toksik kişilik özelliğiniz!

    Bazı burçlar her şekilde masum ve mükemmel olduklarını düşünmek isteyebilirler. Ama gerçek biraz farklı olabilir. Bazıları ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarında mükemmel olabilirler ancak, çoğu zaman en yakın arkadaşlarının ve sevdiklerinin bile zorlayan şeyler yapabilirler. Biz de burçların olumsuz özelliklerini derledik. Peki, Burçların negatif özellikleri nelerdir? Hangi burcun hangi özelliği kötüdür? İşte burcunuza göre en toksik kişilik özelliğiniz!

    11.04.2022 - 13:34 |
    Burçların negatif özellikleri nelerdir? Hangi burcun hangi özelliği kötüdür? İşte burcunuza göre en toksik kişilik özelliğiniz!

    Zodyak sisteminde 2 ayrı burç bulunmaktadır. Her bir burç birbirinden farklı ve benzer özellik gösterebilir. Bazı burçların ise negatif olma özellikleri ile öne çıktığı doğrudur. Burçların özelliklerini bilmek kendimizi ya da karşımızdaki kişiyi daha iyi tanıyarak ona göre davranış sergilememizi sağlar. Bunun için burçların kötü olan özelliklerini dikkatlice incelemek gerekir.

    BURÇLARIN NEGATİF ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Sıralamaya uygun olarak burçların negatif özelliklerine bakacak olursak ilk olarak koç burcu için egolu ve kendini çok beğenmiş aynı zamanda karşısındakini küçümser olmasını söyleyebiliriz. Boğa burcu ise biraz hantaldır ve anlamakta güçlük çeker. İkizlerin ikiyüzlü olmaları en çok bilinen negatif özelliğidir. Yengeçler, kıskanç ve içten pazarlıklıdır. Aslan, kendini kusursuz gören kimseyi beğenmeyen kişidir. Başaklar, kontrolcüdür, etraflarındaki herkesi kontrol altında tutmak ister. Teraziler, fazlaca inatçı aynı zamanda aylaklardır. Akreplerde içten pazarlıklı ve işine geleni yapar. Yaylar, vurdumduymaz ve duyarsızdır. Oğlaklar, duygusuz ve cimrilerdir. Kovalar tam bir dedikoducudur. Balıklar ise yalan söyleme özelliğine sahiptir.

    HANGİ BURCUN HANGİ ÖZELLİĞİ KÖTÜDÜR?

    Burçların öne çıkan kötü özellikleri şöyledir;

    Koç; İnatçı ve maddiyatçı

    Boğa; İnsan satar, vefasızdır

    İkizler; Yalancı ve iki yüzlü

    Yengeç; Sahtekar ve içten pazarlıklı, kıskanç

    Aslan; Kendini beğenmiş, beceriksiz

    Başak; Tembel, duyarsız ve yalancı

    Terazi; Korkak, cesaretsiz ve aylak

    Akrep; Sinsi, plancı ve kıskanç

    Yay; Aylak, yeteneksiz ve umursamaz

    Oğlak; Yalancı, işsiz, cimri

    Kova; Dedikoducu ve menfaatçi

    Balık; Ağlak, paracı ve yalancı

    BURÇLARIN KÖTÜLÜK ORANLARI

     Tüm burçların kötülük oranları birbirinden farklıdır. Her bir burcun kötülük oranı şöyledir;

    Koç; %55

    Boğa; %88

    İkizler; %98

    Yengeç; 0

    Aslan; %70

    Başak; %92

    Terazi; %40

    Akrep; 00

    Yay; %25

    Oğlak; %77

    Kova; %50

    Balık; %99

    BURÇLARIN EN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI NELERDİR?

    Her burcun sahip olduğu bir kötü alışkanlığı vardır. 12 burcun öne çıkan kötü alışkanlıklarını sizler için aşağıda sıraladık;

    Koç; Kavga etmek

    Boğa; Adam satmak

    İkizler; Yalan söylemek

    Yengeç; Aldatmak

    Aslan; Aşağılamak

    Başak; Eleştirmek

    Terazi; Kaçmak

    Akrep; Aldatmak

    Yay; Yalan söylemek

    Oğlak; Acı çektirmek

    Kova; Manipüle etmek

    Balık; Dolandırmak

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