Burçların negatif özellikleri nelerdir? Hangi burcun hangi özelliği kötüdür? İşte burcunuza göre en toksik kişilik özelliğiniz!
Bazı burçlar her şekilde masum ve mükemmel olduklarını düşünmek isteyebilirler. Ama gerçek biraz farklı olabilir. Bazıları ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarında mükemmel olabilirler ancak, çoğu zaman en yakın arkadaşlarının ve sevdiklerinin bile zorlayan şeyler yapabilirler. Biz de burçların olumsuz özelliklerini derledik. Peki, Burçların negatif özellikleri nelerdir? Hangi burcun hangi özelliği kötüdür? İşte burcunuza göre en toksik kişilik özelliğiniz!
Zodyak sisteminde 2 ayrı burç bulunmaktadır. Her bir burç birbirinden farklı ve benzer özellik gösterebilir. Bazı burçların ise negatif olma özellikleri ile öne çıktığı doğrudur. Burçların özelliklerini bilmek kendimizi ya da karşımızdaki kişiyi daha iyi tanıyarak ona göre davranış sergilememizi sağlar. Bunun için burçların kötü olan özelliklerini dikkatlice incelemek gerekir.
BURÇLARIN NEGATİF ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Sıralamaya uygun olarak burçların negatif özelliklerine bakacak olursak ilk olarak koç burcu için egolu ve kendini çok beğenmiş aynı zamanda karşısındakini küçümser olmasını söyleyebiliriz. Boğa burcu ise biraz hantaldır ve anlamakta güçlük çeker. İkizlerin ikiyüzlü olmaları en çok bilinen negatif özelliğidir. Yengeçler, kıskanç ve içten pazarlıklıdır. Aslan, kendini kusursuz gören kimseyi beğenmeyen kişidir. Başaklar, kontrolcüdür, etraflarındaki herkesi kontrol altında tutmak ister. Teraziler, fazlaca inatçı aynı zamanda aylaklardır. Akreplerde içten pazarlıklı ve işine geleni yapar. Yaylar, vurdumduymaz ve duyarsızdır. Oğlaklar, duygusuz ve cimrilerdir. Kovalar tam bir dedikoducudur. Balıklar ise yalan söyleme özelliğine sahiptir.
HANGİ BURCUN HANGİ ÖZELLİĞİ KÖTÜDÜR?
Burçların öne çıkan kötü özellikleri şöyledir;
Koç; İnatçı ve maddiyatçı
Boğa; İnsan satar, vefasızdır
İkizler; Yalancı ve iki yüzlü
Yengeç; Sahtekar ve içten pazarlıklı, kıskanç
Aslan; Kendini beğenmiş, beceriksiz
Başak; Tembel, duyarsız ve yalancı
Terazi; Korkak, cesaretsiz ve aylak
Akrep; Sinsi, plancı ve kıskanç
Yay; Aylak, yeteneksiz ve umursamaz
Oğlak; Yalancı, işsiz, cimri
Kova; Dedikoducu ve menfaatçi
Balık; Ağlak, paracı ve yalancı
BURÇLARIN KÖTÜLÜK ORANLARI
Tüm burçların kötülük oranları birbirinden farklıdır. Her bir burcun kötülük oranı şöyledir;
Koç; %55
Boğa; %88
İkizler; %98
Yengeç; 0
Aslan; %70
Başak; %92
Terazi; %40
Akrep; 00
Yay; %25
Oğlak; %77
Kova; %50
Balık; %99
BURÇLARIN EN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI NELERDİR?
Her burcun sahip olduğu bir kötü alışkanlığı vardır. 12 burcun öne çıkan kötü alışkanlıklarını sizler için aşağıda sıraladık;
Koç; Kavga etmek
Boğa; Adam satmak
İkizler; Yalan söylemek
Yengeç; Aldatmak
Aslan; Aşağılamak
Başak; Eleştirmek
Terazi; Kaçmak
Akrep; Aldatmak
Yay; Yalan söylemek
Oğlak; Acı çektirmek
Kova; Manipüle etmek
Balık; Dolandırmak