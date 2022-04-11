Burçların negatif özellikleri nelerdir? Hangi burcun hangi özelliği kötüdür? İşte burcunuza göre en toksik kişilik özelliğiniz!

Zodyak sisteminde 2 ayrı burç bulunmaktadır. Her bir burç birbirinden farklı ve benzer özellik gösterebilir. Bazı burçların ise negatif olma özellikleri ile öne çıktığı doğrudur. Burçların özelliklerini bilmek kendimizi ya da karşımızdaki kişiyi daha iyi tanıyarak ona göre davranış sergilememizi sağlar. Bunun için burçların kötü olan özelliklerini dikkatlice incelemek gerekir.

BURÇLARIN NEGATİF ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sıralamaya uygun olarak burçların negatif özelliklerine bakacak olursak ilk olarak koç burcu için egolu ve kendini çok beğenmiş aynı zamanda karşısındakini küçümser olmasını söyleyebiliriz. Boğa burcu ise biraz hantaldır ve anlamakta güçlük çeker. İkizlerin ikiyüzlü olmaları en çok bilinen negatif özelliğidir. Yengeçler, kıskanç ve içten pazarlıklıdır. Aslan, kendini kusursuz gören kimseyi beğenmeyen kişidir. Başaklar, kontrolcüdür, etraflarındaki herkesi kontrol altında tutmak ister. Teraziler, fazlaca inatçı aynı zamanda aylaklardır. Akreplerde içten pazarlıklı ve işine geleni yapar. Yaylar, vurdumduymaz ve duyarsızdır. Oğlaklar, duygusuz ve cimrilerdir. Kovalar tam bir dedikoducudur. Balıklar ise yalan söyleme özelliğine sahiptir.

HANGİ BURCUN HANGİ ÖZELLİĞİ KÖTÜDÜR?

Burçların öne çıkan kötü özellikleri şöyledir;

Koç; İnatçı ve maddiyatçı

Boğa; İnsan satar, vefasızdır

İkizler; Yalancı ve iki yüzlü

Yengeç; Sahtekar ve içten pazarlıklı, kıskanç

Aslan; Kendini beğenmiş, beceriksiz

Başak; Tembel, duyarsız ve yalancı

Terazi; Korkak, cesaretsiz ve aylak

Akrep; Sinsi, plancı ve kıskanç

Yay; Aylak, yeteneksiz ve umursamaz

Oğlak; Yalancı, işsiz, cimri

Kova; Dedikoducu ve menfaatçi

Balık; Ağlak, paracı ve yalancı

BURÇLARIN KÖTÜLÜK ORANLARI

Tüm burçların kötülük oranları birbirinden farklıdır. Her bir burcun kötülük oranı şöyledir;

Koç; %55

Boğa; %88

İkizler; %98

Yengeç; 0

Aslan; %70

Başak; %92

Terazi; %40

Akrep; 00

Yay; %25

Oğlak; %77

Kova; %50

Balık; %99

BURÇLARIN EN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI NELERDİR?

Her burcun sahip olduğu bir kötü alışkanlığı vardır. 12 burcun öne çıkan kötü alışkanlıklarını sizler için aşağıda sıraladık;

Koç; Kavga etmek

Boğa; Adam satmak

İkizler; Yalan söylemek

Yengeç; Aldatmak

Aslan; Aşağılamak

Başak; Eleştirmek

Terazi; Kaçmak

Akrep; Aldatmak

Yay; Yalan söylemek

Oğlak; Acı çektirmek

Kova; Manipüle etmek

Balık; Dolandırmak