Başak burcu erkeği kiminle evlenmelidir? Başak burcu erkekleri evlilikte nasıldır?

Çok zeki bir yapıya sahip olan başak burcu erkekleri ticarette de oldukça başarılıdır. Kolayca zengin olabilirler. Beyinleri her zaman diri olan başak erkeklerinin gözünden hiçbir şey kaçmaz, her zaman uyanıktırlar.

Başak Burcu Erkeği Genel Özellikleri

Başak burcu erkekleri sorumluluk sahibi, hırslı ve başarılı kadınlardır. Yerine göre bazen çok sert bazen de neşeli ve komiktir. Duygularını asla belli etmeyen bir yapıya sahip olan başak burcu kadınları, kıskanç bir mizaca sahiptir.

Başak burcu erkeği, yeni şeyler öğrenmekten ve araştırmaktan çok hoşlanır. Zirvede olmayı sever ve başarıya asla doyamaz.

Başak burcu erkekleri kuralcı, temiz ve titiz olma özellikleri ile bilinirler. Aşırı detaycılık başak burçlarının olmazsa olmaz özelliğidir ve eleştiri yapmaya bayılırlar. Özellikle düzensiz insanları çok sert eleştirirler ve zaman zaman kalp kırabilirler.

Başak burcu erkekleri babalık konusunda da oldukça başarılı erkeklerdir. Çocuklarına vakit ayıran ve çalışkan babalardır. İşlerinde çok sert mizaca sahip olan başak burcu erkekleri, duygusal ilişkilerinde ve arkadaşlık ilişkilerinde oldukça hoş sohbet ve neşeli bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu huyları sayesinde çok sevilirler, eğlenir ve eğlendirirler.

Çok zeki bir yapıya sahip olan başak burcu erkekleri ticarette de oldukça başarılıdır. Kolayca zengin olabilirler. Beyinleri her zaman diri olan başak erkeklerinin gözünden hiçbir şey kaçmaz, her zaman uyanıktırlar.

Başak burcu erkekleri çok para harcamaktan hoşlanmasalar da paranın getirdiği gücü severler. Açık sözlü ve dobra kadınlar olarak bilinen başak burcu erkekleri, yapmacıklık ve samimiyetsizlikten hoşlanmazlar.

Başak burcu erkeklerinin zarif, kibar, sorumluluk sahibi, planlı, programlı ve dakik olması gibi olumlu özelliklerinin yanında aşırı hırslı, sinsi, cimri ve inatçı olması gibi olumsuz özellikleri de vardır.

Başak Burcu Erkeği Kiminle Evlenmelidir?

Boğa, akrep ve yengeç burçları başak burçları ile oldukça uyumlu burçlardır. Benzer kişilik özelliklerine sahip oldukları için harika bir uyum yakalayabilirler.

Başak Burcu Erkekleri Evlilikte Nasıldır?

Başak burcu erkeği kolay kolay kimseye güvenemez bu sebeple eş seçmek onun için oldukça zordur. Evleneceği kişiyi ince ince araştırır ve gözlemler. Evlendiği insan ile uyum sağlayabilir ise çok sadık ve fedakar bir eş olur. Eşi kıymetini bilmez ise evliliğini bitirebilir. Başak burcu erkekleri için değer ve kıymet bilmek oldukça önemlidir. Başak burcu erkeği özgürlüğüne düşkün olsa da tam bir evlilik erkeğidir. Aşk hayatı yolunda giderse çok mutlu ve huzurlu olur.