Son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Resmen duyuruldu, ilk kez...

19 bin sayısıyla 21'i karşılaştırdığımızda, süreç oldukça kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı Covid vakası nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmektedir. Bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize de valilikler kanallarıyla ücretsiz bir şekilde tabletler ulaştırılmaktadır" diye konuştu.

OKULLARIN KAPANMA İHTİMALİ VE UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Özer, geçtiğimiz günlerde TRT Haber 'de katıldığı canlı yayında, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Okullarda Kovid-19 koşulları altında yüz yüze eğitim öğretim için alınan önlemlere ilişkin bilgiler aktaran Özer, bir haftalık yüz yüze eğitimden sonra 850 bin dersliğin sadece 198'sinde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini bildirmişti.

Türkiye'de, 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okul bulunduğunu aktaran Özer, Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulun olmadığını duyurmuştu.

Velilerin cep telefonları üzerinden kurduğu gruplarda, "ekim ayında okulların kapanacağı" yönünde iddiaların yer aldığının belirtilmesi üzerine Bakan Özer, bunları söylemişti:

"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."