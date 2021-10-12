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Paralar bugün hesaplarda! 1.259 lira yatırılıyor, hemen kontrol edin

12 Ekim 2021 Salı - 10:31 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 10:31

Ödemeler başladı. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılmaya başladı. 15 Ekim tarihine kadar destek ödemelerinin tamamı yatırılmış olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların desteklenmesi amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan SED yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti


 
Yüz binlerce kişi bekliyordu. Parlaar bugün yatırılmaya başlaıd. Bakan Yanık, çocukların korunmasına yönelik hizmetlere önem verdiklerini dile getirerek, Bakanlığın bu amaçla sosyal hizmet modelleri bulunduğunu ifade etti. 
 
Bakan Yanık, şunları kaydetti:
 
“SED hizmetimiz de çocuklarımızın korunması ve desteklenmesine yönelik uygulamalarımızdan biri. Çocuklarımızın ekonomik nedenlerden dolayı ailelerinden uzak kalmaları yerine aile bütünlüğünü koruyacak, onların eğitimlerini aksatmayacak destekler sağlıyoruz. Çocuklarımızın toplumsal hayata en sağlıklı şekilde katılması her zaman önceliklerimiz arasında geliyor. Bu çerçevede SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor.  İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında  170.596.000 TL ödeme yapacağız.”
 
Bakan Yanık, SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocukları için ortalama 1259 lira destek verildiğini belirtti. Yanık, SED ödemelerinin 15 Ekim’e kadar tamamlanacağını ifade etti. 
 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, okulların açılması dolayısıyla ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz hafta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına toplam 186 milyon TL kaynak aktarıldığını da hatırlattı.
 

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