Okullar açılacak mı? Okullarda ara tatil uzatıldı mı? Okullar online mı olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün gerçekleştirildi. Koronavirüs (Covid 19) salgıyla ilgili son durum ve yeni tedbirlerin görüşüldüğü Kabine toplantısından sosyal hayata ilişkin yeni karar alındı. Sokağa çıkma yasağı, okulların açılıp açılmayacağına ilişkin konuların geniş çerçevede ele alındığı kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar tatil mi? Okullar açılacak mı? Okullarda ara tatil uzadı mı? Ara tatil uzatıldı mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs (Covid 19) yeni tedbirleri ile ilgili açıklamaları...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından "somut önlemler alınmalı" tavsiyesinin çıkmasıyla gözler Cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın salgın şartlarının okullardaki eğitime izin vermediğini açıklaması, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye etmesi Kabine toplantısının da gündemindeydi. Kabine toplantısında koronavirüs salgıyla ilgili yeni tedbirler geniş çerçevede ele alındı. kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.Peki, Okullar açılacak mı? Okullarda ara tatil uzatıldı mı? Okullar tatil mi? İşte okullar ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıklamaları...

OKULLARDA ARA TATİL UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı. Koronavirüs gündemiyle toplanan Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Koruyucu tedbirler kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler yaşanırken, tehdit sürüyor. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen ölüm sayıları, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırmasına sebep oldu. Salgının seyri tırmanışını sürdürürse, hepimiz için can acıtıcı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak çalışmaları sürdürme görevimiz var.

Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede kurallara uyması ve daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Amacımız bir an önce ülkemizi bu salgın illetinden kurtararak hedeflerimize ulaşmaktır. Kabine toplantımızda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ve 20 arası dışında sokak kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş üstü için uygulanan sokak kısıtlaması 20 yaş altına da teşbih edilecek.

Okullar eğitime yıl sonuna kadar online olarak devam edecek. Restoran, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ve 20:00 arasında olacak. Restoran ve kafelerde paket sistemine geçilecek. Tüm Restoran, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ve 20:00 arasında olacak. Restoran ve kafelerde paket sistemine geçilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmayacak devam edilecek. Şehirlerdeki sigara içme yasağı sürecek.

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