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Meteoroloji son dakika duyurdu! Yeniden geliyor, çok kuvvetli olacak... İstanbul dahil birçok ilde...
Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu. Çok kuvvetli geliyor. Gün ve saat belli oldu. Birçok ilde alarm verildi. Hafta sonu yeniden başlıyor. İller tek tek açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımlandı. İşte yeni haftada yurt genelinde hava durumu...