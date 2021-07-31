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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Günlerce sürecek, kritik uyarı, değişiyor...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Uyarılar peş peşe geldi. Bugünden itibaren başlayarak perşembeye kadar etkili olacak. Harita paylaşıldı. Yeni sıcak hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar 5-8 dereceye kadar artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de son açıklama geldi. Bugün bazı bölgelerde sağanak beklenirken bazılarında ise çok yüksek sıcaklık etkili olacak.
Meteoroloji'den flaş açıklama! Çok kuvvetli geliyor. Bugün bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağış beklenen iller tek tek açıklandı. Öte yandan bugün bazı bölgelerde yeni sıcak hava dalgası etkili olacak. En yüksek sıcaklık haritası paylaşıldı. Sıcaklıkların 5 ila 8 derece artması bekleniyor. Uzmanlardan sıcak hava çarpmalarına karşı uyarı geldi. İşte bugün sağanak ve aşırı sıcak beklenen iller...