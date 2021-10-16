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MEB'den son dakika kararı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıfları kapsıyor! Resmen değişti...
MEB'den son dakika kararı! Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. MEB’den yeni kararlar ve açıklamalar peş peşe geliyor. Bakanlık harekete geçti. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, ders kitapları, Destekleme ve Yetiştirme kursları, öğretmenler ve öğrencilerle ilgili kararlar alındı ve açıklamalar yapıldı. Detaylar belli oldu. İşte MEB’in son dakika açıklamaları ve son alınan kararlar…