Akbank resmen duyurdu! Hesaplara toplu yatırılıyor, tüm müşteriler...

Akbank, yüz binlerce müşterisini ilgilendiren, ek faiz fırsatı sunan mevduat ürününü resmen duyurdu. Yenilikçi ürün ve hizmetler ile geleceğin bankacılık deneyimini sunan Akbank, birikim yapmak isteyen müşterileri için yeni bir ürünü hayata geçirdi. Akbank Mobil üzerinden WinWin Hesap açan müşteriler artık yaptıkları harcamalar ve ödemeler ile mevcut faizlerini yükseltme imkanına sahip oluyor.
Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz “WinWin Hesap sahibi müşteriler, birikim tutarları çok yüksek olmasa ve ilgili ay içinde ödeme işlemi gerçekleşmese de %16,50 gibi yüksek bir faiz oranından yararlanabiliyorlar. Üstelik bu oran hesaba günlük işlediğinden müşterilerimizin aylık kazancını artırıyor.
TOPLU OLARAK HESAPLARA YANSIYOR
Bu faiz oranını daha da yükseltmek isteyen müşterilerimiz, ay boyunca vadesiz hesaplarından yapacakları ödeme ve banka kartından yapacakları harcama tutarlarına göre, WinWin Hesap ortalama bakiyesi üzerinden bir ek faiz hak ediyor, faiz tutarı sonraki ayın ilk iş gününde toplu olarak hesaplarına yansıyor. Sonuçta rutin bankacılık ödemeleriniz ile finansal işlemleriniz WinWin Hesap ile ek faize dönüşüyor ve hesabınızın oranını %18,00’e kadar yükseltmek mümkün oluyor.” dedi.
GÜNCEL FAİZ ORANLARI, EK FAİZ İÇİN YAPILMASI GEREKEN TUTAR...
Otomatik fatura talimatı ve düzenli ödeme işlemlerinde ek faiz fırsatı sunan WinWin Hesap ile ilgili Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce “Akbank Mobil’de müşterilerimize birçok yenilikçi ürün sunarak onların finansal hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz.
Müşterilerimizin Akbank Mobil’den açabilecekleri WinWin Hesap da bu vizyonumuzu yansıtan en yeni ürünümüz. Müşterilerimiz hesaplarını açtıktan sonra yine Akbank Mobil’den güncel faiz oranlarını, ek faiz kazanmak için yapmaları gereken finansal işlem tutarını ve hatta geçmiş işlemlerine göre onlar için önerdiğimiz işlemleri son derece yalın ekranlarla görüntüleyebiliyor, kazançlarını yönetebiliyor. Önümüzdeki dönemde de Akbank Mobil’de ayrıcalıklı hizmetler sunmaya, Akbanklı müşterilerimize mükemmel bankacılık deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz.” dedi.
FAİZ ORANI TABLOSU
WİNWİN HESAP İLE EK FAİZ NASIL KAZANILIR?
Akbank kartınızdan yapacağınız alışveriş harcamaları ve vadesiz TL hesaplarınızdan yapacağınız aşağıdaki işlemler ile kazandığınız faiz oranını artırabilirsiniz.
-Fatura ödemeleri
-Kira ödemeleri
-Kurum ödemeleri (eğitim ödemeleri, site/apartman ve üyelik aidatları, diğer kurum ödemeleri)
-HGS ödemeleri
-ÖSYM ödemeleri
-Bağış ödemeleri
-SGK ödemeleri
-Şans oyunu ödemeleri
-Cep telefonu ve ATM'ye gönderiler
-EFT ve havaleler (kendi adınıza yaptığınız gönderiler hariçtir.)
-Kredi ödemeleri, kredi kartı ödemeleri ile çek ve senet ödemeleri ek faiz hesaplamasına dahil edilmemektedir.
Vadesiz hesaplarınızdan yapacağınız ürüne özel bu işlemlerin tutarına göre ek faiz oranınızı artırabilirsiniz.
Ek faiz kazanma koşulunu sağlamanız durumunda, ek faiz tutarı sonraki ayın ilk iş gününde hesabınıza yatar.
Ayın ilk iş gününe kadar WinWin Hesap'tan ek faiz hakkınızı kaybetmeden para çekebilirsiniz. Bu süre sonrasında hesaptan para çekmeniz halinde ek faiz hazanma hakkını kaybedersiniz. Ancak liste faiz oranı ile kazanmaya devam edersiniz.
Ek faiz kazanma hakkınız her ayın ilk günü sıfırlanarak yeniden başlar.
DİĞER ÖZELLİKLER NELER?
Hesabınıza liste faizi kazancınız günlük yatarken, hak kazanmanız durumunda ek faiz tutarınız ilgili ayın ortalama bakiyesi üzerinden ilk iş günü toplu olarak yatar.
İş günlerinde 17:00'a kadar hesaba yatan tutarlar aynı gün faiz almaya başlar.
İş günlerinde hesaptan para çekilmesi halinde liste faizi üzerinden bir kayıp yaşanmaz.
WinWin Hesap liste faiz oranı günlük olarak değişkenlik gösterebilir. Ek faiz oranları ise hesabınızın açıldığı gün ve devam eden dönem başlarında geçerli olan orandır ve ilgili ay boyunca değişmez.