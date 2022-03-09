Yüz bin kişinin sigortası iptal! Denetimler devam ediyor

Denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin "sahte" olduğu belirlenirken, bu iş yerlerinde "çalışan" olarak gösterilen 106 bin 180 kişinin sigortalılığı iptal edildi. Söz konusu sahte sigorta işlemlerini yapan kişi ve kurumlara toplam 550 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Kaç kere yazdım. Defalarca dile getirdim. Sırf emekli olmak için tabela şirketlere, dolandırıcılara para kaptırmayın dedim.

Bu şirketler sizden aldıkları paralarla primlerinizi verginizi yatırmıyor, SGK gün sonunda tahsil edemediği paralarla sizi emekli etmeyecek, incelemeye girdiğinizde mağdur olacaksınız dedim, Dinletemedim…Son denetim furyası mağdur sayısı ; 106 bin kişi…

Yanlış okumadınız 106 bin kişi!!!

KAYITDIŞI DENETİMLER TAM GAZ DEVAM EDİYOR



Emekli olabilmek ve sigortanın sunduğu sağlık desteklerinden ücretsiz yararlanmak için çalışmadığı halde sigortalı olarak gösterilen "hayalet çalışanlara" yönelik denetimler artırıldı.Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçen yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin sahte olduğu belirlenirken, bu tabela iş yerlerinin çalışanı olarak gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi.

ALO 170 ŞİKAYETLERİ DİKKATE ALINIYOR



Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alan Kurum, bu kapsamda geçen yıl Türkiye genelinde 250 binden fazla denetim yaptı.

550 MİLYON LİRA CEZA

Denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin "sahte" olduğu belirlenirken, bu iş yerlerinde "çalışan" olarak gösterilen 106 bin 180 kişinin sigortalılığı iptal edildi. Söz konusu sahte sigorta işlemlerini yapan kişi ve kurumlara toplam 550 milyon lira idari para cezası uygulandı.

TÜM ÖDEMELER GERİ İADE EDİLECEK

Söz konusu denetimlerde sahte sigortalı olarak tespit edilen kişilere Kurum tarafından ödenen emekli aylıkları, iş göremezlik ödenekleri, analık ve emzirme ödenekleri ile sağlık kuruluşlarında yapılan sağlık harcamalarının tamamı faiziyle beraber geri iade talep edilecek.

Yani özetle ne oldu;Eldeki bulgurdan da olundu.Yatırılan primlere ne mi oldu?Ya devlet kasasına kaldı ya da dolandırıcıların cebine…