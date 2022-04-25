Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi kararı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere ödenmekte olan bayram ikramiyelerine herhangi bir düzenleme yapılmasının gündemlerinde olmadığını açıkladı. Bu açıklama sonrası emeklilerin umudu başka bahara kaldı.

Enflasyonun ve hayat pahalılığı olunca emekliler, asgari ücretliler ve EYT'lilerin beklentileri arttı. Ancak milyonlar bekliyordu bakan kötü haberi duyurdu. 2018 yılından 2020 yılına kadar 1000 TL şeklinde ödenen bayram ikramiyeleri, 2021 itibariyle 1.100 TL şeklinde ödeniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere ödenmekte olan bayram ikramiyelerine herhangi bir düzenleme yapılmasının gündemlerinde olmadığını açıkladı. Böylece emeklilere nisan sonunda 1100 lira ikramiye ödenecek.

ASGARİ ÜCRETLİLER VE EYT’LİLER DE İSTEDİĞİ YANITI ALAMADI

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından milyonlarca asgari ücretli ve EYT’li de müjde bekliyordu. AK Partili yetkililerden gelen EYT sorununun çözümü ve asgari ücrete ikinci zam açıklamaları umutları daha da alevlendirmişti. Son açıklamalardan sonra ikramiye konusunda hüsran yaşayan emeklilerin yanı sıra müjde bekleyen EYT’li ve asgari ücretlileri endişeye düşürdü. Her iki kesim için de Çalışma Bakanı kesin olarak “gündemimizde yok” açıklamasını yeniledi.