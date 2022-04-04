Asgari ücrete ara zam çıkmazı! Gözler temmuz ayında...

Açıklamalar ile kafa karıştı, enflasyon artışı sonrası asgari ücretli merakla bekliyor. Milyonlar temmuz ayında asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına zam yapılmasını dört gözle bekliyor...

Türk-İş’e göre martta açlık sınırı 4.928 liraya, yoksulluk sınırı 16 bin 52 liraya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı resmi verilere göre yıllık tüketici enflasyonu şubat ayı itibarıyla yüzde 54,44 seviyesinde. Asgari ücrete yapılan %51 oranında ki artış eridi. Şubat ayı başından itibaren asgari ücrete temmuz ayında bir ara zam yapılır mı, yapılacak mı tartışmaları başladı. İşçi Sendikaları ve muhalefet sert açıklamalarla, hükümet kanadı kararsız ve farklı açıklamalarla durumu ele alıyor. Gelin şu kısa zaman arifesinde yapılan açıklamaları ele alalım;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi dönüşü uçakta yaptığı ''Yıl ortasında bakılır, gerekirse işçimizden esirgemeyiz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir.”

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan “Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci “Vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı.”

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin; “Asgari ücret zammı bugün için gündemimizde yok. Zaten net bir artış yaptık. Daha 3 ay oldu. Dolayısıyla bugünden böyle bir tartışmayı anlamlı bulmuyorum.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Enflasyon asgari ücreti ezmiş vaziyette. Nisan enflasyonu açıklandığında asgari ücrete yapılan zam havaya gitmiş olacak. Böyle bir senede bir sene boyunca yeniden zam yapmamak, asgari ücretliyi ölüme, açlığa terk etmektir. En geç temmuz ayında, ama gerekirse daha erken asgari ücret güncellenmeli ve asgari ücretlinin bu zararı telafi edilmelidir"

Birleşik Kamu-İş Başkanı Mustafa Balık; “Asgari ücrete temmuz ayında zam yapmak zorundalar.”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Ülkeyi yönetenler yasada değişiklik yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki toplantıda, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız.”

Açıklamalar kafa karıştırdı, enflasyon durmuyor, asgari ücretli merakla bekliyor. Milyonlar temmuz ayında asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına zam yapılmasını dört gözle bekliyor...