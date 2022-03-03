°
Şehir seçiniz
    BİST2.0231.87EURO15.67-0.22USD14.150.46ALTIN877.540.61
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamYenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi!
    HaberlerYaşam Haberleri Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi!
    ABONE OL

    Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi!

    Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonu, intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Seferler Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

    03.03.2022 - 19:27 | | Yılmaz OKUR / İSTANBUL (DHA) YENİKAPI
    Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi!

    İstanbul'da metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle İTÜ istasyonu işletmeye kapatıldı.

    Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır.

    Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

      GÜNCEL HABERLER

      Babadan öz kızlarına iğrenç istismar! Anne her şeyi itiraf etti: Kızımın iç çamaşırına...

      Babadan öz kızlarına iğrenç istismar! Anne her şeyi itiraf etti: Kızımın iç çamaşırına...

      Bir ülke daha AB'ye üyelik için başvurdu! İmzalar atıldı

      Bir ülke daha AB'ye üyelik için başvurdu! İmzalar atıldı

      Putin resmen açıkladı: Operasyonlarımız devam ediyor

      Putin resmen açıkladı: Operasyonlarımız devam ediyor

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Babadan öz kızlarına iğrenç istismar! Anne her şeyi itiraf etti: Kızımın iç çamaşırına...

      Babadan öz kızlarına iğrenç istismar! Anne her şeyi itiraf etti: Kızımın iç çamaşırına...

      Sıradaki Haber
      Bir ülke daha AB'ye üyelik için başvurdu! İmzalar atıldı

      Bir ülke daha AB'ye üyelik için başvurdu! İmzalar atıldı

      Sıradaki Haber
      Borsa günü yükselişle kapattı

      Borsa günü yükselişle kapattı

      Sıradaki Haber
      Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuç listesi sorgulama! 45/A ve 4/B sözleşmeli personel eş durumu yer değişikliği kura sonuçları belli oldu!

      Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel nakil sonuç listesi sorgulama! 45/A ve 4/B sözleşmeli personel eş durumu yer değişikliği kura sonuçları belli oldu!

      Sıradaki Haber