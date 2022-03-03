Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi!
Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonu, intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Seferler Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
03.03.2022 - 19:27 | | Yılmaz OKUR / İSTANBUL (DHA) YENİKAPI
İstanbul'da metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle İTÜ istasyonu işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır.
Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.