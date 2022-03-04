Yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Samsun, İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon'da operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli 'bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si koronavirüs nedeniyle evde karantina altına alınırken, 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi.