Vapur seferleri iptal mi, İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri çalışıyor mu?

İstanbul Boğazı güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Gelişmenin ardından İstanbul'da vapur seferlerinin iptal olup olmadığı araştırılıyor. Boğaz'daki ticari bir gemide bulunanların denizde mayın benzeri bir cisim görerek durumu yetkililere bildirmesi üzerine Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından emniyete alınan cismin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ, İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ YAPILIYOR MU?

İstanbul Şehir Hatları tarafından iptal sefer açıklaması gelmedi.

İSTANBUL BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Boğazı, bulunan mayın benzeri cismin ardından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edildiğini, SAS Timleri tarafından emniyete alınan cismi etkisiz hale getirmek amaçlı müdahaleye başlandığı bilgisini vermişti.

İSTANBUL BOĞAZI AÇIKLARINDA MAYIN BENZERİ CİSİM İHTİMALİNE KARŞI ARAMA YAPILIYOR

İstanbul Boğazı açıklarında ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın benzeri cisimle ilgili çalışmalar sürerken, denizde mayın benzeri cisim bulunması ihtimaline karşı arama çalışmaları yürütülüyor.

Boğaz'daki ticari bir gemide bulunanların denizde mayın benzeri bir cisim görerek durumu yetkililere bildirmesi üzerine Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından emniyete alınan cismin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Boğaz'ın başka noktalarında mayın benzeri cisim olma ihtimaline karşı ekipler arama çalışması yapıyor. Çalışmalara Anadolu Feneri açıklarında havadan helikopterle de destek veriliyor.

BİR VATANDAŞ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan deniz üzerindeki mayın benzeri cisim, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Söz konusu görüntüde cismi çeken vatandaşın, "Türkiye deniz sahasında mayın görüldü. Şu anda demir alıp kalkıyoruz. Sahil Güvenlik botu da geldi." dediği duyuluyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." bilgisi verilmişti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de İstanbul Boğazı'nın güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.