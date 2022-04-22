Ülkenin kültürünü araştırdı, tarihini okudu, gelecek vaat ediyor dedi Daniel Lau-Lopez Türk deviyle ortaklık kurmaya karar verdi

Daniel Lau-Lopez, Türk ekonomisinin ve Türk firmalarının gelecek vadettiğini belirtti. Yaptığı büyük çaplı yatırımlar ile hem kendi iş hacmini büyüten hem de Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunan Lau-Lopez, daha geniş çapta yatırımlar yapmayı da planlıyor gibi görünüyor.*

Lau-Lopez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi değerli bir pazar olarak gördüğünü belirtmişti. Ülkenin kültürünü araştıran, tarihini okuyan ve kültürüyle yakından ilgilenen iş adamı, kendisinin de bu canlı pazarı bir fırsat olarak gördüğünü de eklemişti. Daniel Lau-Lopez, yaptığı diğer açıklamalarda da Amerikalı iş insanlarını Türkiye’ye yatırım yapmaya çağırmıştı. Bütün bu açıklamalar göz önüne alındığında, Lau-Lopez’in Türkiye’de yaptığı yatırımların sadece bir başlangıç olduğu anlaşılıyor. Üstelik, Amerikalı iş insanlarına yaptığı çağrı sayesinde daha fazla yatırımcının da Türkiye’ye yatırım yapması bekleniyor.

Daniel Lau-Lopez’in yaptığı en son açıklamalara bakılırsa Türk firmaları ile kuracağı ortaklıklar ile ünlü iş adamı Türkiye’de daha fazla yatırım planı olduğunu da onaylamış bulundu. Türkiye ekonomisinin gelecek vaat ettiğini, sürekli gelişmekte olduğunu ve bu sebeple de dikkatini çektiğini belirten Lau-Lopez’in Türkiye’de gelecekte de çeşitli yatırımlar yapacağı anlaşılıyor