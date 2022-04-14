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    Trabzon'da heyelan yol kapattı

    Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arsin-Santa yolu, ulaşıma kapandı. Belediye ekiplerinin çalışması sırasında oluşan heyelan da DHA kameralarına yansıdı.

    14.04.2022 - 13:09 |
    Trabzon'da heyelan yol kapattı

    İlçede etkili olan yağmur sonrası Köseli Mahallesi'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve taş yığınları nedeniyle Arsin-Santa yolu, ulaşıma kapandı. Bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü heyelan sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında yaşanan heyelan ise DHA kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; iş makinesinin çalışması sırasında yamaçtan önce su aktığı, ardından sürüklenen taş ve toprağın yolu doldurduğu görülüyor. Heyelan riskinin sürdüğü mahallede, Santa yönüne gidişlere izin verilmiyor.

    'HEYELANIN DURMA ŞANSI YOK'

    Tarım arazileri çamur altında kalan Mehmet Köse, "Burada sürekli heyelan meydana geliyor. Heyelanın durma şansı yok. Kepçe temizlemeye çalışıyor ama temizledikçe toprak gelmeye devam ediyor. Fındık bahçelerimizle tarlalarımız çamur içinde kaldı. Bu yıl mahsul ekemeyeceğiz" dedi.

    Trabzonda heyelan yol kapattı

    Yolaç Mahallesi Muhtarı İdris Çil ise "Bir ay kar yağdı. Hava sıcaklarının da artmasıyla kar, bir anda eridi. Toprak da zaten suya doymuştu. En ufak bir yağmurda böyle heyelanlar oluşuyor. Yol sürekli akmaya devam ediyor. Karadeniz insanının kaderi bu" diye konuştu.;

    'BURADA 3 DEFA BÖYLE HEYELAN OLDU'

    Yolun açılmasını bekleyen araç sürücüsü Halil İbrahim Ayvaz de "Hastaneye gitmek için yola çıktım. Ama yolda mahsur kaldık. Araçlar kuyruk oluşturdu, yol da açılacak gibi durmuyor. Bekliyoruz. Bu bölgede birçok yerde heyelan oluyor. Burada 3 defa böyle heyelan oldu" ifadelerini kullandı.

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