Trabzon’da heyelan! 3 ev toprak altında kaldı! 'Kıyamet kopuyor sandık'

İlçenin yüksek kesimlerinde karın ani hızlı erimesi sonucu toprağın yumuşamasıyla sabah saatlerinde Oylum Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan gelen heyelan, evler ve yolu da aşarak Küçük Dere’ye ulaştı. Heyelanda boş halde tek katlı 3 ev, kullanım dışı okul ve lojman toprak altında kaldı. Heyelanda toprakla dolan mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen AFAD ve belediye ekipleri inceleme başlattı, riskli olduğu değerlendirilen 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

HEYELAN ANI KAMERADA

Bölgede irili ufaklı süren heyelan anları da çevredekiler tarafından cep telefonunun yanında DHA kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde, toprak kaymasının sürdüğü, ardından da çamurlu suların dereye aktığı görülüyor. Heyelanlı bölgede cep telefonuyla çekim yapan bir kişinin de ‘Koptu geliyor dağ, yol, dere kapandı. Allah korusun’ dediği duyuluyor.

VALİ USTAOĞLU HEYELAN BÖLGESİNDE

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sürmene ilçesinde heyelan sonucu boş haldeki 3 ev ile kullanım dışı okulun toprak yığını altında kaldığı Oylum Mahallesi’ne gelerek incelemelerde bulundu. Bölgedeki duruma ilişkin bilgi veren Vali Ustaoğlu, “Bölgede kullanılmayan bir ilköğretim okulumuz ve 2 katlı lojmanı, yanında da 3 tane evimiz mevcuttu; heyelanda bunlar toprak altında kaldı. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı yok. Evler zaten kullanılmıyordu, sadece okul lojmanında vatandaşımız çobanımız vardı. O da durumu fark edip, hayvanları ile beraber buradan ayrılmış. Tüm ekiplerimizle buradayız. Dere yatağında riskli gördüğümüz 19 vatandaşımız, kaldıkları evlerden tahliye edildi. Bölgede 2 okulumuzu da tatil ettik. Şu an takip ediyoruz. Su kendine bir yatak buldu, kısmen su tahliyesi sürüyor. Arkadaşlarımız da takip edecek. Riskli olduğu için şu an makineli bir müdahale yapmamız söz konusu değil. Yamaçta da yine devam eden bir risk söz konusu. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Takip ederek önümüzdeki günlerde dere yatağındaki duruma göre ilave tekbirleri de alacağız” dedi.

Oylum Mahallesi Muhtarı Niyazi Akyasan ise “Bu gece namazdan sonra heyelan başladı. Buradaki evde oturan biri kişi, heyelan gelmeye başlayınca ailesini tahliye etti. Bize de haber verdiler. Biz de yetkililere haber verdik. Bu gece çok sıcak olup kar erimesinden dolayı heyelan başladı. Heyelan da su şebekelerini koparınca bu daha da tetiklendi. Hala devam ediyor. Yukarıda büyük bir heyelan kopmuş durumda. Şu anda 3 ev ve birkaç ahır boşaltıldı” diye konuştu.

Öte yandan evlerinden tahliye edilenlerin de kentteki misafirhanelere yerleştirildiği kaydedildi.

'CANIMIZI SON ANDA KURTARDIK'

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelandan son anda kurtuldukları ortaya çıkan Akyasan ailesinden Haydar Akyasan, korku dolu o anları anlattı.

Sabah saatlerinde duyduğu ses ile diğer aile üyelerinin uyandırdığını belirten Haydar Akyasan, "Pencereye çıktım ki; dağ üstten aşağıya geliyor. Çocukları aldım, güvenli bir yere çıkarttım. Babamı uyandırdım, o telaşla koyun ve kuzuları çıkartmaya başladım. Dağ kopmaya devam ediyordu. O esnada her yeri heyelan alıp, gitti. Canımızı son anda kurtardık. Ev ve ahır toprak altında kaldı" dedi.

'KIYAMET KOPUYOR SANDIK'

Rafet Akyasan da "Burada kıyamet kopuyor, sandık. Bizi sel alacaktıi her şey sabah namazından sonra oldu. Canımızı zor kurtardık. Her şeyimiz gitti" diye konuştu.

Öte yandan heyelan riskinin ortadan kalkmasının ardından bölgede ekiplerin çalışma başlatacağı bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: 19 EV BOŞALTILDI, 2 OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'ndeki heyelana ilişkin açıklama yapıldı. Saat 08.00 sıralarında aşırı yağışlar, karların hızlı erimesi, arazinin jeolojik yapısı ve eğime bağlı olarak meydana gelen heyelan sonrası 3 ev ile kullanılmayan bir okul ve lojman binasının toprak altında kaldığı, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi. Heyelan sebebiyle Küçük Dere'nin kapandığı ve dere yatağında su birikmeye başladığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Biriken suyun dere yatağında taşkın ve sel riski oluşturması sebebiyle riskli bölgede bulunan 19 ev boşaltılmış; 2 okul tahliye edilmiştir. Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Trabzon il AFAD ve DSİ iş birliğiyle gerekli tedbirlerin alınarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki çalışmaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere Başkanlığımızdan AFAD Müdahale Dairesi Başkanı ile Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı öncülüğünde bir AFAD ekibi de Trabzon'a görevlendirilmiştir."

HEYALANDAN 1 GÜN ÖNCE FOTOĞRAFLANMIŞ

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelanda kullanım dışı okul ile 2 katlı lojmanın toprak altında kalmadan 1 gün önce fotoğraflandığı ortaya çıktı. Balçık ve toprağın yuttuğu yapıların yer aldığı alana ait fotoğraflar, afetin büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Mahallenin geçmişte çekilen başka fotoğrafları da ortaya çıktı.