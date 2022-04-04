TOKİ Rize Merkez Hayrat Mahallesi kura sonuçları! Rize Hayrat Mahallesi TOKİ evleri 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama!
TOKİ Rize Merkez Hayrat sonuçları isim listesi için sorgulama başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişle beraber 492 adet ve 2+1 ve 246 adet 2+1 nitelikli konut olmak üzere toplam 492 adet konutun sahibini buldu. Başvuruda bulunan vatandaşlar Rize Merkez Hayrat 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ Rize Merkez Hayrat Mahallesi kura sonuçları…
TOKİ Rize Merkez Hayrat Mahallesi kura sonuçları merak ediliyor. TOKİ Rize Merkez Hayrat kurası çekilişi bugün canlı yayın ile yapıldı. 23 Mart tarihli ''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye" kapsamında başvuruda bulunan vatandaşlar "TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarha 2+1 3+1 492 konut kura çekiliş sonuçları için araştırmalarını hızlandırdı. İşte TOKİ Rize Merkez Hayrat Salarhakura kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ RİZE MERKEZ HAYRAT MAHALLESİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan Rize Merkez Hayrat Mahallesinde 283 Konut ve Rize Merkez Salarha 465 konut projesi için inşa ettirilen 246 adet ve 2+1 ve 246 adet 2+1 nitelikli konut olmak üzere toplan 492 adet konut için Konut Belirleme Kurası 4 Nisan 2022 (bugün) gerçekleştirildi.
Talep projesi olarak oluşturulan TOKİ Rize Merkez Hayrat ve Salarha Mahallelerinde inşa edilen konutlardan 492 adedi için konut belirleme kurası çekildi.
Konut belirleme kurası canlı yayın ile TOKİ'nin sosyal medya hesapları ( Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram ) üzerinden yayınlanırken, başvuru sahipleri kura anlarını takip etme şansı yakaladı.
Hasan Karalı
Melahat Kaynak
Havva Yalçın
Meryem Beldek
Ali Uzun
Engin Yazıcı
Sevim Turna
Bedia Uluişden
Ali Kemal Asluyüksek
Mehmet Kazancı
Hüseyin Solak
Ensar Emir
Hülya Van
Süleyman Allahverdi
Gülban Öztürk
Şeymanur Çelik
Emine Hür
Derya Murzoğlu
Fedai Şişek
Hacer Topaloğlu
Selçuk Kardaşlar
Şadiye Atagün
Hacer Topaloğlu
Kader Özister
Neriman Rakıcı
İbrahim Ergüneş
Nihal Avcı Taşçı
Hızır Semiz
Emrah Selzuk
Emine Ekşioğlu
Dilek Koyuncu
Dursun Türkücü
Abadulkadir Ceylan
Şeyma Erbaş
TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek.
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