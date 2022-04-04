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    YaşamTOKİ Rize Merkez Hayrat Mahallesi kura sonuçları! Rize Hayrat Mahallesi TOKİ evleri 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama!
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    TOKİ Rize Merkez Hayrat Mahallesi kura sonuçları! Rize Hayrat Mahallesi TOKİ evleri 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama!

    TOKİ Rize Merkez Hayrat sonuçları isim listesi için sorgulama başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişle beraber 492 adet ve 2+1 ve 246 adet 2+1 nitelikli konut olmak üzere toplam 492 adet konutun sahibini buldu. Başvuruda bulunan vatandaşlar Rize Merkez Hayrat 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ Rize Merkez Hayrat Mahallesi kura sonuçları

    04.04.2022 - 15:46 |
    TOKİ Rize Merkez Hayrat Mahallesi kura sonuçları! Rize Hayrat Mahallesi TOKİ evleri 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama!

    TOKİ Rize Merkez Hayrat Mahallesi kura sonuçları merak ediliyor. TOKİ Rize Merkez Hayrat kurası çekilişi bugün canlı yayın ile yapıldı. 23 Mart tarihli ''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye" kapsamında başvuruda bulunan vatandaşlar "TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarha 2+1 3+1 492 konut kura çekiliş sonuçları için araştırmalarını hızlandırdı. İşte TOKİ Rize Merkez Hayrat Salarhakura kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

    TOKİ RİZE MERKEZ HAYRAT MAHALLESİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan Rize Merkez Hayrat Mahallesinde 283 Konut ve Rize Merkez Salarha 465 konut projesi için inşa ettirilen 246 adet ve 2+1 ve 246 adet 2+1 nitelikli konut olmak üzere toplan 492 adet konut için Konut Belirleme Kurası 4 Nisan 2022 (bugün) gerçekleştirildi.

    Talep projesi olarak oluşturulan TOKİ Rize Merkez Hayrat ve Salarha Mahallelerinde inşa edilen konutlardan 492 adedi için konut belirleme kurası çekildi.

    Konut belirleme kurası canlı yayın ile TOKİ'nin sosyal medya hesapları ( Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram ) üzerinden yayınlanırken, başvuru sahipleri kura anlarını takip etme şansı yakaladı.

    Hasan Karalı

    Melahat Kaynak

    Havva Yalçın

    Meryem Beldek

    Ali Uzun 

    Engin Yazıcı

    Sevim Turna

    Bedia Uluişden

    Ali Kemal Asluyüksek

    Mehmet Kazancı

    Hüseyin Solak

    Ensar Emir

    Hülya Van

    Süleyman Allahverdi

    Gülban Öztürk

    Şeymanur Çelik

    Emine Hür

    Derya Murzoğlu

    Fedai Şişek

    Hacer Topaloğlu

    Selçuk Kardaşlar

    Şadiye Atagün

    Hacer Topaloğlu

    Kader Özister

    Neriman Rakıcı

    İbrahim Ergüneş

    Nihal Avcı Taşçı

    Hızır Semiz

    Emrah Selzuk

    Emine Ekşioğlu

    Dilek Koyuncu

    Dursun Türkücü

    Abadulkadir Ceylan

    Şeyma Erbaş

    TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek.

    TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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