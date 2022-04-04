TOKİ Rize Merkez Hayrat Mahallesi kura sonuçları! Rize Hayrat Mahallesi TOKİ evleri 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama!

TOKİ Rize Merkez Hayrat Mahallesi kura sonuçları merak ediliyor. TOKİ Rize Merkez Hayrat kurası çekilişi bugün canlı yayın ile yapıldı. 23 Mart tarihli ''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye" kapsamında başvuruda bulunan vatandaşlar "TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarha 2+1 3+1 492 konut kura çekiliş sonuçları için araştırmalarını hızlandırdı. İşte TOKİ Rize Merkez Hayrat Salarhakura kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ RİZE MERKEZ HAYRAT MAHALLESİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan Rize Merkez Hayrat Mahallesinde 283 Konut ve Rize Merkez Salarha 465 konut projesi için inşa ettirilen 246 adet ve 2+1 ve 246 adet 2+1 nitelikli konut olmak üzere toplan 492 adet konut için Konut Belirleme Kurası 4 Nisan 2022 (bugün) gerçekleştirildi.

Talep projesi olarak oluşturulan TOKİ Rize Merkez Hayrat ve Salarha Mahallelerinde inşa edilen konutlardan 492 adedi için konut belirleme kurası çekildi.

Konut belirleme kurası canlı yayın ile TOKİ'nin sosyal medya hesapları ( Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram ) üzerinden yayınlanırken, başvuru sahipleri kura anlarını takip etme şansı yakaladı.

Hasan Karalı

Melahat Kaynak

Havva Yalçın

Meryem Beldek

Ali Uzun

Engin Yazıcı

Sevim Turna

Bedia Uluişden

Ali Kemal Asluyüksek

Mehmet Kazancı

Hüseyin Solak

Ensar Emir

Hülya Van

Süleyman Allahverdi

Gülban Öztürk

Şeymanur Çelik

Emine Hür

Derya Murzoğlu

Fedai Şişek

Hacer Topaloğlu

Selçuk Kardaşlar

Şadiye Atagün

Hacer Topaloğlu

Kader Özister

Neriman Rakıcı

İbrahim Ergüneş

Nihal Avcı Taşçı

Hızır Semiz

Emrah Selzuk

Emine Ekşioğlu

Dilek Koyuncu

Dursun Türkücü

Abadulkadir Ceylan

Şeyma Erbaş

TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN