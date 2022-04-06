Taksi açılış ücreti 2022! İstanbul’da taksi ücretlerine zam mı geldi, taksi zammı yüzde kaç oldu? İşte taksi açılış ücreti ve indi bindi ücreti!

Taksi açılış ücreti 2022 araştırmaları İstanbul'da ulaşıma ve taksi ücretlerine zam gelmesinin ardından merak ediliyor. Vatandaşlar " İstanbul’da taksi ücretlerine zam mı geldi, taksi zammı yüzde kaç oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul’da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücreti…

TAKSİ ZAMMI 2022

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.

SARI TAKSİLERDE EN KISA MESAFE 28 TL

Sarı taksilerde de yapılan yüzde 40 zam sonrası açılış tarifesi 9.8 TL'ye çıktı. En kısa mesafe için ücret ise 28 TL olarak belirlendi.

MAVİ KART ABONMANLIĞI 602 TL

Yapılan zam ile birlikte tam bilet fiyatı 5,48 liradan 7,67 çıktı. Mavi kart aylık abonman fiyatı 430 TL'den 602 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78 liradan 109 TL'ye yükseldi.

OKUL SERVİSLERİ EN KISA MESAFEDE 554 TL

Okul servislerine gelen zam sonrası 0-1 KM arası en kısa mesafe 554 TL oldu.