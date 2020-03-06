Sultan Papağanı ne yer? konuşur mu? Bakımı nasıl yapılır - Özellikleri

Sultan papağanı, anavatanı Avustralya olan ve Türkiye’de de yaygın olarak beslenen bir papağan türüdür. Kakadu familyasında bulunan sultan papağanları, orta boyutlu kuşlardandır. Ev yaşamına kolay uyum sağlayabildiği ve sağlık açısından da dirençli olduğu için muhabbet kuşlarından sonra en fazla beslenen türdür.

Sultan Papağanı Ne Yer?

Sultan papağanı, sağlığını koruyabilmek için; karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral gruplarının hepsine ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple de papağanların beslenme programının dengeli bir biçimde oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda; tohum, meyve, sebze ve et grubu yiyecekler sultan papağanlarının beslenme diyetine mutlaka eklenmelidir.

Sultan papağanlarının beslenmesinde ağırlıklı olarak tohuma yer verilmektedir. Ayçiçeği, buğday ve darı gibi tohumlar sultan papağanı için oldukça ideal besinlerdir. Ancak papağanın yalnızca tohumlar ile beslenmesi ilerleyen zamanlarda vitamin ve mineral eksikliğine yol açabilmektedir. Bu sebeple diyet, uygun meyve sebzelerle de desteklenmektedir.

Sultan papağanı için sağlıklı olan başlıca meyve ve sebzeler; mango, lahana, koçanlı mısır, domates, havuç, üzüm ve muzdur. Ancak papağana meyve ve sebzeler verilmeden önce mutlaka yıkanmalı ve varsa çekirdeklerinden de arındırılmalıdır.

Sultan papağanın ihtiyaç duyduğu bir diğer besin grubu ise proteindir. Papağanların protein ihtiyacı; haşlanmış tavuk, hindi, haşlanmış yumurta ve yer fıstığıdır. Ancak proteinin miktarının titizlikle ayarlanması gerekmektedir. Bu kapsamda sultan papağanlarının haftada bir kere protein ağırlıklı beslenmesi yeterli olmaktadır.

Sultan papağanları beslenmesinin en önemli kısmını su tüketimi oluşturmaktadır. Bu kapsamda papağanın suluğu her zaman su ile doldurulmalıdır. Sultan papağanına verilen suyun, hazır su olması da çeşmeden geçebilecek olası hastalıkların önüne geçmektedir.

Sultan Papağanı Konuşur mu?

Sultan papağanı, konuşabilme yeteneğine sahip bir papağan türüdür. Genellikle 3. aydan sonra konuşmaya başlayan bu tür, en fazla birkaç kelime öğrenebilmektedir. Ancak sultan papağanlarının hem dişisi hem de erkeği konuşmasa bile sürekli ses çıkarma eğilimi göstermektedir. Bu kapsamda, dişi papağanlar sabit bir ses çıkarabilirken erkekler daha çok zil sesine benzeyen bir ses çıkarmaktadır.

Sultan Papağanı Bakımı Nasıl Yapılır?

Sultan papağanlarının bakımı oldukça zahmetsiz ve kolaydır. Bu kapsamda papağan için dikkat edilecek bakımların başında tırnak ve gaga gelmektedir. Sultan papağanlarının uzayan tırnaklarını kesmek ve gagası için de kafese bir gaga taşı koymak bakım için yeterli sayılmaktadır.

Papağan banyoluğu da sultan papağanlarının bakımı için ihtiyaç duyulan bir malzemedir. Banyoluk sayesinde papağan tüylerini ıslatmak isteğinde bunu kolaylıkla yerine getirebilmektedir. Sultan papağanlarının kafeslerinin rüzgardan ve soğuktan uzak bir yerde tutulması oldukça önem arz etmektedir. Banyodan sonra papağanların rüzgarda kalarak üşütmesi oldukça büyük bir olasılıktır.

Sultan Papağanı Özellikleri

Sultan papağanı olarak kabul edilen 8 farklı papağan çeşidi bulunmaktadır. Bunlar, diğer papağanlarla çiftleştirilme veya bazı mutasyonlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Sultan papağanlarının karakter özellikleri, ait olduğu çeşide göre farklılık göstermektedir. Ancak ortak sayılabilecek belli başlı özellikleri de bulunmaktadır.

Sultan papağanlarının tümü, diğer kuş türlerine kıyasla daha kolay evcilleştirilebilmektedir. İnsanlarla yaşamayı fazlaca seven bu kuşlar, sahipleri ile vakit geçirmekten ve onlarla oyun oynamaktan da oldukça hoşlanmaktadır. Hareketleriyle sahibine bazı şeyleri anlatmaya çalışmakta ve rahatsız oldukları anlar da çığlık atmaya başlamaktadırlar.

Sultan papağanları, farklı renklerde bulunabilen bir türdür. Ancak dünyada en fazla gri renkli sultan papağanları görülmektedir. Bu papağan türü, ayaklarında hiç tüy olmaması ile dikkat çekmektedir. Üşümeye ayaklarından başlayan sultan papağanları, uzun süre soğukta kaldığında da hastalanma eğilimi göstermektedir.

Sultan papağanları, ilgiyi seven bir tür olduğu için çift halinde beslenmesi önerilmektedir. Ayrıca uykusu gelen sultan papağanları agresifleştiği için de bu zamanlarda rahatsız edilmemesi gerekmektedir.