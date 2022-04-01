Süleymaniye Camii minaresi şerefesinden parça koptu!

Mimar Sinan'ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii'nin denize bakan tarafında bulunan minarelerinden birinin şerefesinden bir parça koptu. Kopan parça caminin kurşun kaplı kubbelerinden birinin üstüne düşerek zarar verdi. Yaşanan olayın ardından zabıta ekipleri minare etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek kapattı. Minarenin dibinde bulunan caminin giriş kapısı kapatıldı. Camiye girmek isteyenler ekipler tarafından diğer kapılara yönlendirilirken, konuyla ilgili çalışma başlattı.