Son zamanlarda büyük bir yoğun çalışma içerisindeydiler... Artık insanlar ağız dolusu gülmek istiyorlar dedi Polen Akkılıç Gülüş Tasarımını anlattı

Ağız ve diş sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyen pek çok durumun bulunduğunu, bu sorunların giderilmesi durumunda insanların istedikleri gülüşe ulaşabildiklerini belirten Polen Akkılıç, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: “Biliyorsunuz ağız ve diş sağlığı çok önemli. Çürük gibi en temel sorunlar bile insanların farklı sağlık sorunlarıyla baş başa kalmasına neden oluyor. Bu durum insanın hem psikolojik hem de fizyolojik anlamda kendisini kötü hissetmesine neden oluyor. Bu gibi durumlar düşünüldüğünde mükemmel bir gülüşe ulaşmak için neler yapılması gerektiği çok daha iyi anlaşılıyor. Biz Lema Clinic olarak son teknoloji ile hastalarımıza mükemmel bir gülüş sunuyoruz. İlk etapta gerekli diş muayenesini gerçekleştiriyor, hastaların sahip oldukları diş ve diş eti sorunlarını belirliyoruz. Daha sonra ise özellikle çürük tedavisi başta olmak üzere pek çok tedaviyi gerçekleştiriyoruz. Gülüş Tasarımı olarak bilinen uygulamada diş beyazlatma çalışmalarının da önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Belirtilen uygulamaların her birinin zamanında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra son teknolojik ekipman kullanılmasının da uygulamada başarı elde edilmesine destek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Uzman ekibimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz uygulamalar kapsamında hastaların sağlıklı bir gülüş elde etmesine katkıda bulunuyoruz.”



“Mükemmel Gülüş Artık Çok Önemli”



Son zamanlarda insanların sağlıklı bir gülüş elde edebilmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduğunun altını çizen Polen Akkılıç, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle noktaladı: “Artık insanlar ağız dolusu gülmek istiyor. Biliyorsunuz diş sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyen pek çok husus bulunuyor. Çürükler, diş kayıpları bunlar arasında yer alıyor. Özellikle eksik dişler, insanların rahat bir şekilde gülmesini engelliyor. Gülüş Tasarımı uygulaması diş ve diş eti hastalıklarının tedavi edilmesi ve insanların sağlıklı bir gülüşe ulaşabilmesi adına çok önemli. Daha sağlıklı ve beyaz dişlere ulaşan kişiler, bu sayede kendilerini çok daha mutlu hissetme şansına kavuşuyor. Lema Clinic olarak son teknolojik ekipmanlarla hastalarımızın sağlıklı gülüşe sahip olmalarına katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz.”