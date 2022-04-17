Sitte-i Sevr nedir? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlıyor? Boğanın 6 günü soğukları ne zaman? Havalar ne zaman ısınacak?

Türk Halk Takvimi’nde Sitte-i Sevr olan fırtınalar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Nisan ayı ile birlikte Sitte-i Sevr adı verilen boğanın 6 günü soğuklarının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlıyor? Öküz soğuğu fırtınalı mı geçer? Boğanın 6 günü soğukları ne zaman? Havalar ne zaman ısınacak? İşte detaylar…

SİTTE-İ SEVR SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halk takvimine göre, Güneş'in sevr burcunda yani boğa burcunda olduğu nisan ayında fırtınaları ile ön plana çıkan altı gününü ifade etmek için kullanılır. Altı rakamını ifade eden ''sitte'' ile boğa burcu anlamını taşıyan ''sevr/sevir'' sözcüklerinin birleşiminden oluşan Sitte-i Sevr dönemi, 21 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasındadır. Sitte-i Sevir, öküz soğuğu olarak da belirtilmektedir. Bu tarihlerde, rüzgar, fırtına ve hava olayları meydana gelir.

Sitte-i Sevr, eski dönemlerde sıkça kullanılırken özellikle Anadolu'da yaşayan çiftçiler, ''Sitte-i sevir, her saati bir devir'', denizciler ise ''Sitte-i sevür, kapıyı çevür'' sözleriyle insanları uyarmıştır.