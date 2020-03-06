Sevda Papağanı ne yer? Cinsiyet ayrımı nasıl yapılır - Özellikleri

Özellikle eşine düşkün olan bir papağan türü olduğu için isimlerini de buradan alırlar. Eğer evde beslenmek istenirse mutlaka çift olarak alınmalıdır. Böylece papağanın daha sağlıklı ve mutlu şekilde yetişmesine olanak verilebilir.

Sevda Papağanı Ne Yer?

Sevda papağanları doğal ortamlarında farklı tohumlar ve meyveler ile beslenirler. Geniş bir besin kaynağına sahip olduklarını söylemek mümkün. Zira evde bakılanlar da aynı şekilde beslenebilir. Papağanlar için hazırlanmış özel yemleri kullanabilir ya da muhabbet kuşlarının tükettiği yemleri de değerlendirebilirsiniz. Arada meyve takviyesi yapılarak daha sağlıklı beslenmesine imkan verilebilir.

- Tohum çeşitleri,

- Tropikal meyveler ve diğer meyve çeşitleri,

- Kabuklu yiyecekler,

- Fındık ve fıstık,

- Değişik böcek türleri ile larvaları,

- Yeşil gıdalar,

- Muhabbet kuşu yemleri ya da papağan yemleri,

Duruma bağlı olarak şartlara göre farklı yemlerle sevda papağanlarını evde veya işyeri ile değişik noktalarda beslemek mümkün.

Sevda Papağanı Cinsiyet Ayrımı Nasıl Yapılır?

Diğer papağan türlerine göre sevda papağanı cinsiyet ayrımı yapmak pek kolay değildir. Genelde ancak DNA testi ile cinsiyeti kesin olarak anlaşılır. Tabii bunu yaptırmadan da bazı tahminler üzerinden sevda papağanlarının cinsiyetini ayırmak mümkün. Bunu gerçekleştirmek için tüy yapısını incelemek yeterlidir.

Örneğin dişilerin kuyruk tüyleri düz biter ve genelde aynı uzunluğa sahiptir. Erkeklerin ise tüyleri ovaldir ve orta tüy uzun iken kenarındaki tüyler kısadır. Dişiler tünedikleri zaman ayaklarını ayırma mesafesi erkeklere göre daha geniştir. Dişilerin kafasının üst kısmı düz iken erkeklerin daha oval şeklinde görünür. Tabii bu veriler yalnızca tahminidir ve kesin olarak dişi ve erkeği ayırmaz.

Sevda Papağanı Özellikleri

9 ayrı türe sahip olan sevda papağanları belli başlı bazı özelliklere sahiptir. Özellikle başta güçlü ve büyük gagaları olduğunu söylemek gerekir. Değişik renk kombinasyonuna sahiptirler. Boyları ise ortalama 12 ila 18 cm arasında değişkenlik gösterir. Kısa ve küt tüyleri bulunur. Oldukça gürültülü hayvanlardır ve hareketlidirler. Kaba ve şiddetli sesleri olduğunu söylemek mümkündür. Konuşma yetenekleri ve insan taklidi yapma konusunda çok becerikli oldukları ise söylenemez. Ancak doğru şekilde eğitim verildiği zaman belli başlı bazı kelimeleri söyleyebilirler.

Sevda Papağanları Genel Bakımı

Sevda papağanları eğer evde bakılacaksa mutlaka çift olarak alınmalıdır. Yalnızlıktan pek hoşlanmazlar ve çift olarak daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebilirler. Eşlerini düşkün olan bu papağanlar aşk yaşamaktan hoşlanırlar. Eğer tek beslemek istiyorsanız mutlaka ona iyi ilgi göstermeli ve onunla oyunları oynamalısınız. Oldukça meraklı kuşlardır ve aynı zamanda yaramazdırlar. Bu sebepten evde serbest bırakıldıkları zaman dikkat etmek gerekir. Kendilerine ya da evdeki bazı eşyalara zarar verebilme potansiyeline sahiptirler. Cana yakın hayvan oldukları için sahipleri evdeyken onun çevresinde dolaşmayı, başında ya da omzunda durmayı severler.

Sevda Papağanları Evde Beslenir mi?

Geniş bir beslenme kaynağı üzerinden yetiştirilebilen sevda papağanları, evde ya da iş yerlerinde beslenebilir. Ancak yukarıda değinildiği gibi çift olarak beslemek daha doğrudur. Uyumlu hayvan oldukları için büyük bir kafes içerisinde ev ortamına kısa sürede alışırlar. Dünyanın değişik ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgi gören papağan türleri arasında yer alıyor.