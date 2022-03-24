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    Sahte içki operasyonu: 2 tutuklu

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 222 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    24.03.2022 - 08:17 |
    Sahte içki operasyonu: 2 tutuklu

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir iş yerinde sahte içki üretimi yapılıp, Manisa geneli ve çevre illere satışı yapıldığı bilgisini aldı.

    Sahte içki üretimi yapan kişileri ve işyerini takibe alan ekipler, işyerinden çıkan otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobil ve işyerinde yapılan aramada, 222 şişe farklı markalarda içki, şişelenmek için hazırlanmış bidonlar, farklı markalarda içki şişeleri, şişe kapaklar, etiketler, kutuları ve içki aromaları ele geçirildi.

    Sahte içki üretimi yapan 2 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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