Nisanda kar mı yağacak? Nisan ayı hava durumu nasıl, nisan ayında kar var mı?

Nisan ayında kar yağacağı gündeme gelince vatandaşların kar yağışına ilişkin yaptığı araştırmalar da arttı. Meteoroloji'den yapılan son açıklamalarda İstanbul'da yeni kar yağışının olacağı aktarıldı.

NİSAN AYINDA KAR MI YAĞACAK?

Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Nisan ayında da kar yağacağını söyledi. "Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli, "Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul başta olmak üzere Batı bölgesinde kar yağışının biteceğini ve artık çiçeklerin açacağını söyledi.

CNN Türk yayınında konuşan Şen 'Artık çiçekler açacak. Bahar gelecek' dedi.

Sıcaklıkların her geçen gün 1 derece daha artacağını söyleyen Şen bu karın İstanbul için son kar yağışı olduğunu belirtti.

NİSANDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ocak ve mart ayındaki kar yağışı sonrası Nisan ayında kar yağacağı gündemde geldi; ancak Meteoroloji’den henüz resmi bir açıklama ve hava tahmin raporu yayınlanmadı.