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    YaşamNadir görülen tepeli pelikan, Alaplı Çayı'nda görüntülendi
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    Nadir görülen tepeli pelikan, Alaplı Çayı'nda görüntülendi

    Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bulunan Çay’da nesli azalan pelikan türüne rastlandı.

    24.02.2022 - 00:55 | | İHA
    Nadir görülen tepeli pelikan, Alaplı Çayı'nda görüntülendi

    Zonguldak’da nadir görülen Tepeli pelikan, ilk defa Batı Karadeniz'de yeniden görüldü. Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Ekrem Karaduman tarafından Alaplı Çayında fotoğraflanan tepeli pelikan türü, Batı Karadeniz'de gözlemlenen ilk Tepeli Pelikan türü oldu. Kazakistan ve Hazar Denizi civarında koloni olarak arasında yaşayan tepeli pelikan familyasına ait bir pelikan türü olan ve literatürde “Pelecanus crispus” olarak biliniyor.
    Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Ekrem Karaduman tarafından Alaplı’da fotoğraflanan pelikan türü, sonbaharla birlikte Güneydoğu Avrupa'dan Moğolistan'a kadar uzanan coğrafyada yayılış gösteriyor. Tepeli Pelikan türünün Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Ukrayna'da bulunduğu belirtildi.

    Vatandaşlar, pelikan olduğunu anladıkları kuşu cep telefonlarıyla görüntüledi. Pelikanın, kuşların göç güzergahında bulunan Alaplı Çayına mola vermek için geldiği değerlendiriliyor.

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