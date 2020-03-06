Monk Papağanı ne yer? Mavi Monk Papağanı bakımı nasıl yapılır - Özellikleri

Avrupa'da oldukça yoğun olarak beslenen fakat Türkiye'de nadir olan mont papağanı, diğer adıyla quaker papağanı olarak bilinmektedir. Doğal olarak yetişme bölgeleri Güney Amerika ile beraber Arjantin, Uruguay, Paraguay, Brezilya ve Bolivya gibi ülkelerdir. Avrupa'nın pek çok farklı ülkesinde oldukça yaygın şekilde yetiştiriliyor. Farklı özellikleri ve görsel açıdan değişik yapıları ile Türkiye'de de pek çok kişinin sevgisini kazanmaya başlamış bir papağan türüdür. Özellikle görüntüsü ile beraber davranışları üzerinden beğeni toplayan sevimli papağanlar arasında yer alıyor.

Monk Papağanı Ne Yer?

Monk papağanı beslenme konusunda çeşitlilik seven hayvanlardan biridir. Pek çok farklı besin kaynağı üzerinden beslenme özelliğine sahiptir. Özellikle ilk haftalarda hayvansal gıda ile beslenmektedir. Daha sonraları büyüme çağında çeşitli kaynaklar üzerinden beslenebilmektedir.

- Tohum çeşitleri,

- Meyveler,

- Otsu bitkiler,

- Tomurcuklar,

- Böcekler,

- Böcek larvaları,

- Özel hazırlanmış papağan yemleri,

Özellikle tarım alanlarında sürü halinde gezerken ciddi oranda hasar verdikleri için, tarımla ilgilenen kişiler adına pek sevilen hayvanlar değillerdir.

Monk Papağanı Özellikleri

Monk papağanları genelde oldukça uysal ve uyumlu hayvanlar olarak bilinirler. Ayrıca doğal şartlarda sürü halinde gezen hayvanlardır. Eşleşme ile üreme dönemlerinde ise 10 çiftlik bir gruba ayrılırlar. Küçük gruplar halinde üreme gerçekleştiren monk papağanları, yumurtaları kurdukları ortak yuvalara bırakır. Yaklaşık olarak 20 ya da 30 yıl kadar yaşayabilmektedir. Soğuk ve sıcak havalardan etkilenen hayvanlar değillerdir.

Oyun oynamayı seven hayvanlar oldukları için, büyük bir kafes içerisinde yetişmelidir ve çok oyuncağa sahip olmalıdır. Cana yakın ve oldukça hareketli papağan türlerinden biridir. İnsanları en iyi şekilde takip eden ve en iyi konuşan papağan türleri arasında yer alıyor. O yüzden evde beslenebilecek etkileyici özellikleri ile papağanlar arasında bulunmaktadır.

Mavi Monk Papağanı Bakımı Nasıl Yapılır?

Papağanlar için özellikle kafes bakımı haftada 2 defa gerçekleştirilmesi gerekir. Mutlaka ılık su ile sağlıklı dezenfektanlar üzerinden dikkatli şekilde temizlenmeli ve eşyalar yeniden kafese yerleştirilmelidir. Aynı şekilde haftada 1 kere en azından papağanın yıkanması için özel bir kap kullanılmalıdır. Bu kap içerisine ılık su yerleştirilmeli ve papağanı kendi kendini yıkaması için serbest bırakılmalıdır. Zira kendi temizliğini detaylı şekilde rahatlıkla yapabilir.

Geniş bir besin çeşitliliğine sahip olduğu için farklı kaynaklar üzerinden monk papağanı beslemek mümkün. Özellikle böcek ve larvalar ile meyveler, doğum ya da özel papağan yemleri rahatlıkla verilebilir. Belirli aralıklarla farklı yeşillikler de sevdikleri kaynaklar arasındadır.

Monk Papağanları Evde Beslenir mi?

Türkiye'de nadir olarak beslense dahi son dönemlerde monk papağanları oldukça popüler hale geldi. Özellikle sevecen ve cana yakın olmaları nedeniyle evde beslenebilecek en ideal papağan türleri arasında yer almaktadır. Farklı yiyeceklerle kolayca beslenir; aynı zamanda oyuncu hayvanlardır. Çevresine neşe katar ve sahibi ile oyun oynamayı sever. Aynı zamanda en çok konuşan ve insanları iyi şekilde taklit etme becerisine sahip papağanlardan biridir.

Evde ya da iş yerleri ile beraber pek çok farklı noktada beslemek mümkün. Ancak burada önemli olan büyük bir kafes kullanmaktır. Çünkü monk papağanları oldukça hareketlidir ve kafeslerinde farklı oyuncaklarla oynamayı severler.

Türkiye'de Monk Papağanları

Hayvan sevenler eğer Türkiye'de monk papağanı beslemek istiyorsa, mutlaka bu konuda detaylı bir inceleme ele almalıdır. Zira monk papağanları Türkiye'de sık beslenen cinsler arasında yer almamaktadır. Ancak sahibini kolay kolay unutmayan ve uyumlu bir hayvan olması nedeniyle, Türkiye'de son dönemlerde çok sevilen ev hayvanları arasına girmeye başladı. Doğru yerlerden gerekli araştırma yapılarak monk papağanı seçimine özen gösterilmelidir.