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    YaşamMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için 'kar' uyarı
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için 'kar' uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Bolu'da ektili olması beklenen kar yağışıyla ilgili, "Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.

    11.04.2022 - 00:33 | | DHA
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için 'kar' uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Bolu'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.

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