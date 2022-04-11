Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için 'kar' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Bolu'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.