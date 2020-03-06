Mavi Rus Kedisinin özellikleri nelerdir? Bakımı ve beslemesi nasıl yapılır?

Oldukça güleç surat ifadesi ile kendisine hayran bırakan Mavi Rus kedisinin ırkı orta boy kedi ırkı olarak bilinmektedir. Bu kedi türünün özellikleri arasında ise türünde oldukça zeki kişiliğe sahip olması ve insancıl yapısı dikkat çekmektedir. Bu açıdan pek çok ailenin favori kedisi olma özelliğini göstermektedir.

Mavi Rus Kedisinin Özellikleri Nelerdir?

Mavi Rus kedisinin özellikleri oldukça fazladır. Bu özellikler genellikle kedinin ırkı ile alakalıdır. İşte Mavi Rus kedisinin özellikleri;

- Mavi Rus Kedisi hem zarif hem de ince görünüme sahip bir kedidir.

- Bu kedi türü orta boy kedi ailesine mensuptur.

- Diğer kedilere göre en önemli özelliği muazzam bir tüy yapısına sahip olmasıdır.

- Mavi göz rengine sahip olurlar.

- Mavi Rus kedileri çoğunlukla mavi, siyah ve beyaz tüylere sahiptir.

- İnce bir kemik yapısına sahip olup, uzun bedenleri vardır.

- Dünyanın en pahalı kedileri arasında yer alırlar.

Mavi Rus Kedisinin Bakımı ve Beslemesi Nasıl Yapılır?

Mavi Rus kedisi için sağlıklı ve uzun bir yaşam hedefleniyorsa mutlaka kedi için titiz bir bakım uygulaması yapılmalıdır. Özellikle beslenme açısından kaliteli bir kedi maması ile kedinin yaşamına uygun çevre koşullarının sağlanması bu kedi türünün sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından önemlidir. Özellikle kedinin vücudunda biriken ölü tüylerden kurtulması önemlidir.

Bunun için kedinin haftada birkaç kez taranması gerekir. Ayrıca sevimli dostlarımız için ılık bir banyo da kedinin rahatlamasına yardımcı olacaktır. Mavi Rus kedisinin bakımında en önemli husus kedinin dişlerinin düzenli olarak fırçalanmasıdır. Bu fırçalama sayesinde ağız içerisinde oluşabilecek enfeksiyonların da önüne geçilmiş olur. Diş fırçalama uygulamasını günde bir defa yapmanız kedinizin açısından yeterlidir. Kulak sağlığı için de nemli ve yumuşak bir bez ile kedinizin kulaklarını haftada bir defa silmeniz yeterlidir.

Mavi Rus Kedisinin Sağlığı

Dünyanın en sağlıklı ve pahalı kedileri arasında yer alan Mavi Rus kedisi, kaliteli bir yaşam sürmeye alışkındır. Bunun için kedinin düzenli beslenmesine ve diyet uygulamalarına dikkat etmek gerekir. Bu uygulamalar sayesinde Mavi Rus Kedisi, ortalama yaşam süresini 15 ile 20 yıla kadar çıkartabilir. Genellikle yaşam süresi en uzun olan kedi ırkı Mavi Rus Kedisidir. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda Mavi Rus kedisinin şu zamana kadar bilinen bir kalıtsal hastalığı da bulunmamaktadır.

Mavi Rus Kedisinin bağışıklık sisteminin kuvvetli kalması da sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle rutin aşı uygulamalarını yaptırmayı ihmal etmemek gerekir.

Mavi Rus Kedisinin Kişiliği Nasıldır?

Mavi Rus kedisi çok nazik bir yapıya sahiptir. Özellikle bu ırkın dişi türleri çok daha sessiz bir yapıdadır. Şefkatli olmak bu ırkın genel özelliği arasındadır. Mavi Rus kedisi, şefkatli olduğu için insanlarla iletişimi de oldukça iyidir.

Özellikle çocuklar ile çok eğlenceli zamanlar geçirmektedir. Rutin hayattan daha çok zevk alan Mavi Rus Kedisi, ayrıca dışarıda vakit geçirmeyi de sever. Bu nedenle daha keyifli bir kedi için zaman zaman kedinizin dışarıda hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Bu kedi türü çok fazla uykusuna düşkün değildir. Genel olarak hareketli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle uykunun dışında farklı oyunlarla meşgul olmayı da çok sever ve eğlenir.