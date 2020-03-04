Mavi forpus papağanı bakımı nasıl yapılır - özellikleri

Forpus Papağanı, yapı olarak küçük bir yapıya sahiptir. Genellikle bu papağan türü Güney Amerika’da yetişir ve o bölgede gelişim gösterir.

Forpus Papağanı Ne Yer?

Forpus Papağanlarının beslenme düzenleri de muhabbet kuşlarına benzer. Hatta muhabbet kuşlarına göre daha farklı besinler tüketebilirler. Forpus Papağanı beslemek isteyen kişilerin en fazla merak ettiği konuların başında bu papağan türünün beslenmesi gelir. Forpus Papağanı için muhabbet kuşu yemleri başlıca tercihler arasındadır. Ayrıca yemlere ek olarak çekirdek içi ile de beslenme sağlanabilir. Forpus Papağanının en fazla tükettiği diğer besinlerin başında ise;

- yeşillikler,

- elma ve armut,

- portakal kabuğu ,

- kuruyemişler gelmektedir.

Forpus Papağanları gagaları için çiğnemeyi de çok severler. Bu nedenle bakım esnasında ağaç dallarının bulunduğu bir kafes özellikle bu tür papağanların gaga sağlığı için de önemlidir.

Mavi Forpus Papağanı Bakımı Nasıl Yapılır?

Forpus Papağanları diğer papağan türlerine göre çok sakin ve sessiz bir yapıdadır. Özellikle çok fazla gürültü yapmayan bu tür papağanların evde bakımı oldukça kolaydır. Forpus Papağanını kafeste yani evde beslemek isteyen kişiler mutlaka kafes türünü sık aralıklı bir kafes olarak tercih etmelidir.

Bu tür papağanlar oldukça enerjik ve oyuncu bir yapıya sahiptir. Bu sebeple, ilk kez evde bir papağan besleyecek kişilerin bu türü beslemeleri pek tavsiye edilmez. Fakat ilk kez Mavi Forpus Papağanını besleyecek olan kişiler de bakım esnasında çok fazla zorlanmazlar. Gerekli ortam sağlandığı sürece ve gerekli ilgi gösterildiği sürece bu türün bakımı kolay olacaktır. Ayrıca Mavi Forpus Papağanı tek başına yaşaması zor bir papağan türüdür. Bu sebeple kafeste beslendiği sürece bu canlıların çift olarak bakılması önerilir.

Forpus Papağanı Özellikleri

Forpus Papağanları muhabbet kuşları ile çok fazla benzerlik gösterir. Bu nedenle bazı özellikleri de muhabbet kuşlarına benzer. İşte Forpus Papağanlarının genel özellikleri;

- Forpus Papağanları boyut olarak 10 cm ve 14 cm arasındadır. Ağırlıkları ise yalnızca 23 gram kadardır.

- Genellikle Forpus Papağanları mavi ve yeşil renkte olmaktadır. Fakat bazı türlerinde mutasyon sonucu farklı renkler de görülmektedir.

- Çok enerjik bir yapıya sahiptirler.

- Yalnız kalmaktan çok hoşlanmazlar. Bu nedenle çift olarak bakılması önemlidir.

- Erkek olanların kanat kısımlarında mavi renk hareler görülür.

- Forpus Papağanları 7 farklı türe sahiptir.

- Amerika kıtasında en fazla beslenen papağan türü olmuştur.

Forpus Papağanı Beslemede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Forpus papağanlar beslenirken bakım ve beslenme aşamasında bazı detaylara da dikkat etmek gerekir. Özellikle bu papağan türleri çok fazla meraklı ve oyuncudur. Bu nedenden dolayı papağanın kafesinde mutlaka kendisine uygun oyuncaklar olmalıdır. Papağanla konuşurken kısık sesle konuşmak da çok önemlidir. Çünkü kendileri sessiz oldukları için çok fazla gürültüden hoşlanmazlar. Ayrıca kendilerine ilgi gösterilmesinden de çok hoşlanırlar.

Forpus Papağanı Üretimi

Forpus papağanları genellikle iki yaşına geldikleri zaman erişkin olarak kabul edilirler. Bu yaş sınırından sonra papağanların çiftleşmeleri için uygun kafesler kullanılır. Genellikle dişi papağanlar yumurtalarını koruma altına almak ister. Bu sebepten dolayı yuvaları çok önemlidir. Dişi papağanlar ortalama 4 yavru dünyaya getirir ve yılda sadece 1 kez kuluçkaya yatar. Bazen anne, yavrularını istemeyebilir. Bu gibi durumlarda mutlaka anne ve yavruların kafesleri birbirinden ayrılmalıdır.