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    YaşamKumar operasyonunda bulunan düzenek polisi bile şaşırttı
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    Kumar operasyonunda bulunan düzenek polisi bile şaşırttı

    Eskişehir’de bir dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda 48 kişiye idari para cezası uygulanırken, zemine gizlenen uzaktan kumandalı raylı sisteme sahip tombala makinesi polisi şaşırttı.

    24.04.2022 - 16:48 |
    Kumar operasyonunda bulunan düzenek polisi bile şaşırttı

    Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Güllük Mahallesi’ndeki bir dernek binasında kumar oynatıldığını tespit etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenlendi. Dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 48 kişiye 87 bin 312 TL para cezası uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan S.İ. hakkında ise ‘kumar oynamak için yer ve imkân sağlama’ ile ‘mühür bozma’ suçlarından yasal işlem yapıldı.

    Kumar operasyonunda bulunan düzenek polisi bile şaşırttı

    Tombala makinesini raylı sistemle zemine gizlemişler

    Polis ekiplerince bina içerisinde yapılan aramada, mutfak bölümünde fayans zemine gizlenmiş vaziyette tombala makinesi bulundu. Yapılan incelemelerde tombala cihazının elektronik raylı sistemle zemine saklandığı ve uzaktan kumanda yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılabildiği anlaşıldı. Kumandayla düzeneği çalıştıran polis ekipleri, cihazın içerisinde tombala makinesi, tombala kartları ve çekiliş topları ele geçirdi.

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