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    YaşamKaraman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1-3+1 Karaman TOKİ çekiliş sonuçları isim listesi 2022!
    HaberlerYaşam Haberleri Karaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1-3+1 Karaman TOKİ çekiliş sonuçları isim listesi 2022!
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    Karaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1-3+1 Karaman TOKİ çekiliş sonuçları isim listesi 2022!

    Karaman TOKİ kura sonuçları merakla beklenirken, 2+1 ve 3+1 Karaman Merkez kura çekilişi için vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Kahramanmaraş Merkez projesinde yer alan konutların kura çekilişi dün gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan kurada hak sahipleri belli oldu. İşte 2+1-3+1 Karaman TOKİ çekiliş sonuçları isim listesi 2022 hakkındaki son bilgiler…

    24.03.2022 - 10:34 |
    Karaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1-3+1 Karaman TOKİ çekiliş sonuçları isim listesi 2022!

    Karaman TOKİ kura sonuçları belli oldu. TOKİ Karaman Merkez kurası belirlenen takvim doğrultusunda 23 Mart Çarşamba günü başladı. ''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Karaman Merkez kurasının ardından hak sahipleri TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden de paylaşılacak. 2+1-3+1 Karaman TOKİ çekiliş sonuçları isim listesi

    KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

    TOKİ tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamındaki, Karaman Merkez Akçaşehir Beldesi 142 adet Konut Projesi'nde yer alan; 2+1 tipi 72 adet konut ve 3+1 tipi 48 adet konut olmak üzere toplam 120 adet konut için "Konut Belirleme Kurası" 23 Mart 2022 tarihinde, saat 11:00 de başladı.

    2+1 tipi 72 adet konut ve 3+1 tipi 48 adet konut olmak üzere toplam 120 adet konut için yapılan Karaman TOKi kura sonuçları isim listesi kurumun "https://toki.gov.tr/satis/tr/kura/" internet sitesinden öğrenilecek.

    Kura çekilişi TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınla paylaşıldı.

     

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