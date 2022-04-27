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    YaşamKaraca Adası kimin? Karaca Adası nerede? Karaca Adası'nın satış fiyatı 360 milyon TL oldu!
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    Karaca Adası kimin? Karaca Adası nerede? Karaca Adası'nın satış fiyatı 360 milyon TL oldu!

    Karaca Adası satış fiyatıyla gündemde! Muğla'da bulunan ve otel yapılmak için satın alınan Karaca Adası güncellenen fiyatıyla dudak uçuklattı. Mavi tur rotasında bulunan ada kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Karaca Adası kimin? Karaca Adası nerede? Karaca Adası'nın satış fiyatı 360 milyon TL oldu. Peki, Karaca Adası kimin? Karaca Adası nerede? Karaca Adası'nın satış fiyatı ne? İşte detaylar…

    27.04.2022 - 13:06 |
    Karaca Adası kimin? Karaca Adası nerede? Karaca Adası'nın satış fiyatı 360 milyon TL oldu!

    Karaca Adası'nın satış fiyatı güncellenmesi gündem oldu. Dönem dönem satış fiyatıyla gündeme gelen Karaca Adası, mavi tur rotası üzerinde yer almasıyla oldukça popüler adalardan biri. Yeni fiyatıyla dudak uçuklatan adanın sahibi ise merak ediliyor. Peki, Karaca Adası kimin? Karaca Adası nerede? Karaca Adası'nın satış fiyatı 360 milyon TL oldu. Peki, Karaca Adası kimin? Karaca Adası nerede? Karaca Adası'nın satış fiyatı ne? İşte detaylar…

    KARACA ADASI NEREDE? SATIŞ FİYATI NE?

    Karaca Adası Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'nde yer alıyor. 316 bin metrekare büyüklüğündeki özel tapulu Karaca Adası'nın satış fiyatı, güncellenerek 145 milyon TL'den 360 milyon TL'ye yükseltildi.

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    KARACA ADASI KİMİN?

    Karaca Adası’nın ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan, mülk sahibi adına adanın satışını takip eden Uğur Özcan, adanın krediye uygun olduğunu söylemişti. Karaca Adası'nın 1980 yılında ABD'de yaşayan bir Türk iş insanı tarafından 7 yıldız kategorisinde otel yapılmak üzere satın alındığını belirten Özcan, adanın o dönem imarlı olduğunu kaydetmişti.

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    KARACA ADASI’NDA TURİZM TESİSİ VAR MI?

    Üzerinde, her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya; mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi.

    Aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunan, 4 koyu olan adanın, 65 dönüm orman kullanım alanı da mevcut. Adanın toplam büyüklüğü ise 381 bin metrekare. İmar durumu sit alanı olarak belirtilen adanın metrekare fiyatı 1139 TL'ye yükseltildi.

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