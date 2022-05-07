Kar yağışı fena vurdu! Karayolu ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

Van - Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Karla birlikte etkili olan tipi nedeniyle çok sayıda araç yoldan çıkıp mahsur kalırken, yolun açılması için Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Van- Başkale (Güzeldere Geçidi) kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisiz ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar verilecektir."

Karayolları 11'inci Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun tekrar açılması için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.