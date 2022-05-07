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    YaşamKar yağışı fena vurdu! Karayolu ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı
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    Kar yağışı fena vurdu! Karayolu ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

    Kar yağışı bir anda bastırdı. Meteoroloji son dakika uyarmıştı. Çok sayıda araç yolda kaldı. Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşadı. Tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, Başkale Kaymakamlığı karayolunun saat 18.45 itibariyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

    07.05.2022 - 20:07 | | Harun AKSU/ BAŞKALE (Van)
    Kar yağışı fena vurdu! Karayolu ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

    Van - Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Karla birlikte etkili olan tipi nedeniyle çok sayıda araç yoldan çıkıp mahsur kalırken, yolun açılması için Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

    KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

    Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: 

    "Van- Başkale (Güzeldere Geçidi) kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisiz ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar verilecektir."

    Karayolları 11'inci Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun tekrar açılması için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. 

    Kar yağışı fena vurdu Karayolu ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı

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