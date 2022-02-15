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    YaşamKar yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak?
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    Kar yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    15.02.2022 - 09:41 |
    Kar yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak?

    Kar yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yağışsız bir gün geçirecek. Yurdun tamamı parçalı ve az bulutlu olurken, doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı ile çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliği olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

    İSTANBUL °C, 9°C
    Parçalı bulutlu

    ANKARA °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ERZURUM °C, -1°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 13°C
    Az bulutlu

     

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