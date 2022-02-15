Kar yağacak mı, bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yağışsız bir gün geçirecek. Yurdun tamamı parçalı ve az bulutlu olurken, doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı ile çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliği olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu