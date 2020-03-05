Kakadu papağanı ne yer? Beyaz kakadu papağanı bakımı nasıl yapılır - Özellikleri

Kuzey ya da güneyde yer alan küçük ülkelerin yanı sıra Avustralya'da bulunan papağan türleridir. Özellikle pek çok farklı yağmur ormanlarında yaşamını sürdürürler. Diğer papağan türlerine göre değişik özellikleri bulunan kakadular, evcil olarak evde beslenebilecek türler arasında yer almaktadır. Diğer yandan açık arazilerde, mangrovlarda ve dağlık alanların alt bölümlerinde çim tohumu tüketmek için yaşadıkları da biliniyor.

Kakadu Papağanı Ne Yer?

Pet çok papağan türünün tükettiği besin kaynaklarını tüketilebilen kakadu papağanları, aynı zamanda farklı geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Beslenmek için bulundukları bölgedeki alanı terk ederek farklı kesimlere gidebilirler.

- Duiran,

- Papaya,

- Langsat,

- Rambutan,

- Kabuklu yiyecekler,

- Fındık,

- Tohumlar,

- Meyve çeşitleri,

- Kum kertenkelesi,

- Cırcır böcekleri,

- Kökler ve yaprak tomurcukları,

- Yeşil gıdalar,

Oldukça geniş bir besin kaynağa sahip olan kakadu papağanları, aynı zamanda evcil olarak özel papağan yemlerini de tüketebiliyor Yani beslenme konusunda herhangi bir sorun yaşamadan rahatlıkla yetiştirilebilir. Seçim yapmaz ve beslenme açısından herhangi bir sorun yaşatmaz.

Beyaz Kakadu Papağanı Bakımı Nasıl Yapılır?

Beyaz kakadu papağan türleri şemsiye kakadu olarak da bilinir. Tüyleri beyazdır ve gözleri siyah ya da kahverengi ile kırmızı arasında değişir. Özellikle geriye doğru kıvrılan ibikleri daha sevimli yaparken, şemsiye adını da buradan almaktadır. Bu şemsiye kısmı açılır ve kapanır. Bakımı ise oldukça kolaydır. Büyük bir kafes tercihleri evde beslenebilir.

Ancak mutlaka haftada iki kez kafesinin dikkatli şekilde dezenfekte edilmesi önemlidir. Ardından eşyaları yeniden dikkatlice yerleştirilmeli ve onun için geniş bir alan yaratılmalıdır. Pek çok farklı gıda türü ile beslenebiliyor. Farklı böcek türlerinin yanı sıra, tropikal yiyecekler, kabuklu yiyecekler ve değişik meyve çeşitleri tüketebilmektedirler. Ayrıca ortak papağan yemleri ile yetiştirilebilir.

Beyaz Kakadu Papağanı Özellikleri

Beyaz kakadu papağanları nesli tükenmekte olan türler arasında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı koruma altında bulunan türlerden biridir. Açılıp kapanan şemsiye şeklindeki ibikleri ile oldukça sevimli bir hayvandır. Bembeyaz tüyleri ve değişik göz renginin yanı sıra, uysal ve uyumlu bir papağan türü olarak öne çıkıyor. Genelde doğal yaşamlarda çiftler halinde bulunurlar. Nadir olarak grup halinde dolaşabilirler.

Asosyal bir hayvan değildir ancak eşlerine bağlıdırlar. Değişik sesler ve jestler çıkararak iletişim kurarlar. Bölgenin kendine ait olduğunu göstermek için ise diğer kuşlara bunu ağaç ya da oduna vurarak anlatırlar. 30 ya da 60 yıl kadar yaşayabilen kakadu papağanları, evcil olarak beslendiği zaman 100 yıldan fazla yaşayabilmektedirler.

Kakadu Papağanı Üreme

Kakadu papağanları tek eşlidir. Özellikle eşlerinin yanında hayat boyu kalırlar. Karşı cinsi kendini çekebilmek için ibiklerini kullanırlar. Genel olarak aralık ayından mart ayına kadar çiftleşme sezonudur. Yuva bulmak ve yapabilmek için sürüden çift olarak ayrılırlar. Genel olarak büyük ve uzun bir ağaç bulup oyuk kısımlarına yuva yaparlar. Genelde çiftleşme ile 2 yumurta bırakan dişi kakadu papağanları bunu 3 yumurtaya da çıkarabilmektedir. Erkek ve dişiler beraber kuluçkaya yatarak 30 gün süreyle yumurtanın çatlamasını beklerler. Genel olarak 6 yıl içerisinde çiftleşme olgunluğuna erişen kakadu papağanları, yalnızca tek yumurta yetiştirir. Eğer ilk yumurta sağlıklı çıkmazsa diğerini yetiştirirler.

Kakadu Papağanları Beslenir mi?

Hem tek hem de çift olarak kakadu papağanları beslenebilmektedir. Bu konuda en ilgi çeken papağan türleri arasında yer almaktadır. Hassas hayvanlar oldukları için mutlaka geniş alanlarda onlara uygun koşullar hazırlanmalıdır. Uyumludurlar ve diğer papağanlarda olduğu gibi konuşmayı ya da insan taklidi yapma becerilerinin sahiptirler.