Kadın komşu canlarından bezdirdi! Çareyi taşınmakta buldular

Ümraniye Çakmak Mahallesinde evli ve iki çocuk babası kargo firması sahibi Özkan Özdemir 10 katlı bir apartmanın en üst dubleks katını kiraladı. Bundan 6 ay önce kiraladığı evde oturmaya başladıkları ilk günden bu tarafa alt komşusu ile sorunlar yaşanmaya başladı. Sürekli gürültü şikayetine çıkan alt komşu evdekilere biran bile huzur vermedi. Sonunda kira kontratları bitmeden 5 ay sonra taşınmak zorunda kaldılar. Alt komşu S.D. (35)'nin şikayete geldiği oğlunu gönderip küfürler ettirdiği anlar ise apartman kamerasına saniye saniye yansıdı.

"5 AY DAYANABİLDİK"

Yaşadıkları bu kötü süreci anlatan Özkan Özdemir; "8 Yaşındaki ve 1 yaşında iki çocuğum var. İş yerine yakın diye burada bir ev tuttuk. En üst kat ve dubleks kat. Biz evin ikinci katında genelde olmamıza rağmen alt komşumuz. Sürekli bize gürültü şikayetine geldi. Artık kapı her çaldığında onun geldiğini anlıyoruz. O kadar sık geliyor ki bazen biz evde yokken bile gelip kapıyı çalmış görüntülerden öğrendik.

Hatta biz yokken yöneticiyi arayıp gürültü şikayetinde bile bulunmuş. İspatladım evde olmadığımızı yine de ikna olmadı ses geliyor diyor. Çamaşır makinası çalışırken eve baskın verdi kapatın makinayı diye. Defalarca polisleri çağırdık. Karakolluk olduk. En sonunda pes ettik. 5 ay dayanabildim. Şimdi yeni bir eve taşındık" dedi.

"TARTIŞTIK KAFAM YARILDI"

Bu kadının asıl sorunu bizim ev sahibi ile sanırım o evden bir kazanç elde etmesin diye eve gelen kiracılara zulüm ediyor diyen Özdemir; "Bir yaşında bebeğimiz var bu sıkıntıya strese daha fazla dayanamazdı mecburen taşındık.

Son zamanlarda tartışma oldu kafamı yardı. Dikiş atıldı. Mahkeme sürüyor" dedi.

"ŞALTER İNDİRİP ELEKTİRİĞİMİZİ KESTİ"

Eşime çocuklara ağza alınmayacak küfürler savurdu. Bize kendi kafasından çamaşır makinası kullanmayı yasakladı diyen Özdemir; "Son zamanlarda gidip elektiriğimizi kesiyordu. Bodrumda şalterlerin olduğu yere kilit taktım onu kırdı yine kesti elektiriğimizi. Kadın bizi evden gönderene kadar elinden geleni yaptı" dedi.

MERDİVENLERİ SU YOLU YAPTI

Genç kadının farklı farklı zamanlarda farklı kıyafetlerle hatta yılbaşında dışarı çıkmadan önce gelip şikayetini yapıp gittiği anlar kameralara da yansıdı.

Üst komşusunun merdivenlerini su yolu yapan kadın bazen de oğlunu gönderip el hareketi ve hakaretler ettirdi. (Yunus Emre Kavak-Sabah)