Kaçak balık avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza

Valilikten yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, bir kişinin kaçak balık avladığı ve avladığı balıklarla birlikte fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi. Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği ihlal ettiği belirlenen kişiye ilişkin tutanak tutularak, gerekli işlemler için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce idari işlem yapıldı, 2 bin 525 TL para cezası kesildi.